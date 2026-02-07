URGENTE – Accidente con heridos en el puente de acceso a Gral Arenales

Hace instante se activaron los servicios de emergencia de General Arenales a raíz de un accidente ocurrido en el puente de Av Centenario de acceso a General Arenales.

En dicho sector, por circunstancias que se tratan de establecer se produjo una colisión involucrando a una moto de alta cilindrada, conducida por un joven masculino, y una bicicleta que era guiada por una femenina.

Ambos resultaron con heridas y fueron trasladados en ambulancias al Hospital Municipal tras la intervención de unidades de emergencia de Bomberos Voluntarios de General Arenales.