El Comando de Prevención Rural esclareció un intento de hurto en un establecimiento rural de General Arenales

El Comando de Prevención Rural de General Arenales informó el esclarecimiento de un hecho caratulado como “Hurto en grado de tentativa”, ocurrido en un establecimiento rural ubicado en el Cuartel V del distrito.

La investigación se inició a partir de la denuncia realizada por un empleado rural, quien al llegar al predio observó huellas de motocicleta en el interior del campo, una situación que consideró sospechosa y motivó el inmediato aviso a las autoridades.

Tras tomar conocimiento del hecho, personal del CPR General Arenales se constituyó en el lugar y comenzó las tareas investigativas. Debido a que el establecimiento limita con la provincia de Santa Fe, se coordinó un operativo conjunto con efectivos policiales de la localidad de Teodelina.

Como resultado de las tareas de búsqueda y seguimiento de rastros, personal de esa jurisdicción logró interceptar la motocicleta presuntamente involucrada e identificar a sus ocupantes.

Posteriormente, con intervención de efectivos del Comando de Prevención Rural de General Arenales, se procedió a la aprehensión de dos hombres mayores de edad, domiciliados en la localidad santafesina de Teodelina, quienes quedaron vinculados a la causa por su presunta participación en el hecho investigado.

Según se informó, tras mantener comunicación con la Ayudantía Fiscal Descentralizada de General Arenales, se dispuso la notificación de la formación de la causa conforme al Artículo 60 del Código Procesal Penal, el secuestro del ciclomotor utilizado y la realización de las diligencias judiciales correspondientes.

Los imputados quedaron supeditados a la continuidad de la causa, mientras la investigación sigue en curso para determinar con precisión todas las circunstancias relacionadas con el hecho.

La información fue suministrada por el Oficial Principal Guillermo González, jefe del Comando de Prevención Rural de General Arenales.