Emotivo homenaje a Omar Liborio tras ser declarado Ciudadano Ilustre del Distrito

En una jornada cargada de emoción y reconocimiento, se realizó el acto de descubrimiento de una placa en homenaje al excombatiente de Malvinas Omar Liborio, quien recientemente fue declarado Ciudadano Ilustre del Distrito de General Arenales.

La ceremonia contó con la presencia de familiares, vecinos, autoridades e instituciones de la comunidad, entre ellas Bomberos Voluntarios de Ascensión, que acompañaron este merecido reconocimiento a quien defendió la soberanía nacional durante la Guerra de Malvinas y continúa siendo un referente de compromiso y valores para las nuevas generaciones.

Desde la institución bomberil destacaron la importancia de mantener viva la memoria de quienes protagonizaron uno de los capítulos más trascendentes de la historia argentina, resaltando la valentía, el sacrificio y el amor por la Patria demostrados por los veteranos de guerra.

El homenaje también puso en valor el permanente aporte de Omar Liborio a la comunidad, motivo por el cual recibió la distinción de Ciudadano Ilustre, un reconocimiento reservado para aquellos vecinos cuya trayectoria deja una huella significativa en la vida del distrito.

Durante el acto se renovó el compromiso de seguir preservando la memoria histórica y transmitiendo a las nuevas generaciones el legado de quienes lucharon en defensa de la Nación.

“Nuestra memoria es la última trinchera”, expresó Omar Liborio en una frase que resume el espíritu de la jornada y la importancia de mantener vivo el recuerdo de los héroes de Malvinas.

Honor y gratitud a nuestros veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas.