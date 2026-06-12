Gino Trombini continúa avanzando en las pruebas de Argentinos Juniors

El fútbol formativo de Ascensión vuelve a ser motivo de orgullo. El Club Social y Deportivo 12 de Octubre felicitó a Gino Trombini, jugador de la Sexta División de la institución, por su destacado desempeño en las pruebas realizadas por captadores de Argentinos Juniors.

Semanas atrás, el joven futbolista participó de una primera evaluación llevada a cabo en General Arenales, donde dejó una muy buena impresión ante los coordinadores del club de La Paternal. Ese rendimiento le permitió acceder a una nueva instancia de prueba desarrollada recientemente en la Ciudad de Buenos Aires.

Según informó la institución aurinegra, Gino volvió a destacarse durante la jornada, logrando ser seleccionado para continuar en la siguiente etapa del proceso de captación, prevista para fin de año.

Desde el Club 12 de Octubre expresaron su satisfacción por este logro y destacaron el compromiso, la dedicación y el esfuerzo que el joven deportista demuestra día a día dentro y fuera de la cancha.

«Nos llena de orgullo ver a nuestros jóvenes representar al club con compromiso, esfuerzo y dedicación, demostrando que el trabajo diario siempre tiene su recompensa, más allá de cualquier resultado», señalaron desde la entidad.

La noticia representa una gran motivación para las divisiones inferiores del club y para todo el fútbol de la región, que continúa formando talentos con proyección hacia instituciones de primer nivel del fútbol argentino.