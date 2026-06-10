ARRIBEÑOS – Nueva etapa en el Club Huracán: el Dr. Pablo Descarga Viruleg asumió la presidencia

En las últimas horas, el Club Huracán de Arribeños vivió una jornada clave para su futuro institucional. Anoche, ante amplia presencia de socios, se llevó a cabo la asamblea general de la entidad, donde se oficializó la renovación de las autoridades y quedó conformada la nueva comisión directiva que conducirá los destinos del club en el período que se inicia.

El Dr. Pablo Descarga Viruleg fue elegido como el nuevo presidente de la institución. Lo acompaña un renovado y comprometido núcleo de dirigentes que combina experiencia y juventud, con el firme objetivo de afianzar el crecimiento de la entidad, fortalecer su rol social y deportivo, y encarar con solidez los importantes desafíos que se avecinan en la agenda regional.

La nueva conducción asume sus funciones con las expectativas renovadas, buscando consolidar los proyectos en marcha y planificar de forma eficiente cada paso en beneficio de los socios y simpatizantes del «Verde» arribeñense.

Comisión Directiva

A continuación, se detalla la nómina completa de la flamante comisión del Club Huracán:

Presidente: Pablo Descarga Viruleg

Vicepresidente 1.º: Silvia Ethel Aneiros

Vicepresidente 2.º: Emiliano Costanzo

Secretaria: María Inés Apizzatto

Secretaria de Actas: Viviana Leonor Bovetti

Tesorero: Gustavo Ricardo Pecorini

Protesorera: Sofía Soledad Salazar

Vocales Titulares: Santiago Ugrotte, Amancai Azul Ullua, Juan Ignacio Bresanovich, Lorena Jorgelina Ferreyra, Agustín Ullua, Magali Nerea Fernández, Jairo Soda.

Vocales Suplentes: Ignacio Sebastián Burgos, Erica Judit Roche,

Yaco Ferreyra Magan

Jurado de Honor: Ruben Daniel Farioli, Myrian Patricia Jancich,

Gustavo Oscar Puyó

Revisores de Cuenta: Claudio Enrique Blasetti, Betiana Natalí Caminos, Jesús Maximiliano Salas