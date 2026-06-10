Recuperan en General Arenales un automóvil con pedido de secuestro por robo

Personal de la Estación de Policía Comunal de General Arenales recuperó un vehículo que registraba pedido de secuestro activo por una causa de robo automotor, en el marco de un procedimiento realizado durante tareas preventivas de patrullaje.

Según informaron fuentes policiales, el operativo se originó a partir de una alerta emitida por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Junín, relacionada con la identificación de los ocupantes y de un automóvil Toyota Etios gris que podría haber tenido participación en un hecho investigado como robo agravado y privación ilegal de la libertad ocurrido en la vecina ciudad de Junín.

Mientras realizaban recorridas de prevención, efectivos policiales observaron en General Arenales un vehículo cuyas características coincidían con las aportadas en la alerta, por lo que procedieron a identificar a su conductor, un hombre mayor de edad ajeno al medio.

Posteriormente, personal de la Planta Verificadora Automotriz de General Arenales realizó una inspección minuciosa del rodado, estableciendo que el automóvil, un Toyota Etios gris con dominio colocado AA042SF, poseía un pedido de secuestro activo solicitado por el Departamento Judicial de Avellaneda en el marco de una causa por robo o hurto automotor.

A raíz de esta situación, se iniciaron actuaciones por el delito de encubrimiento con intervención de la Ayudantía Fiscal de General Arenales.

Asimismo, durante la verificación de la documentación del vehículo, los investigadores determinaron que la cédula identificatoria presentaba presuntas adulteraciones. Debido a que se trata de un posible delito de carácter federal, se dio intervención al Juzgado Federal de Junín, a cargo del juez Héctor Plou.

El vehículo fue secuestrado y tanto el rodado como su conductor quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.