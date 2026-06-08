FUTBOL – Huracán saltó a la punta con una categórica victoria

El “Verde” de Daniel Adami ya es la sensación del campeonato. El domingo logró una victoria contundente ante Agustina por 4 a 0 y pasó a liderar las posiciones del Torneo Oficial “Copa Centenario Singlar Club”, tras completarse la 10ma jornada.

Los primeros minutos del partido fueron para Agustina mostrando en Caviglia su mejor interprete para jugar al futbol. A los 9 minutos mete un pase filtrado, para que el delantero quede mano a mano con Tejada y el línea marque posición adelantada.

A los 12 minutos hay un remate de larga distancia del albirrojo sin peligro para el guardameta.

Después del primer cuarto de hora aparece la mejor versión de Nacho Adami por el sector izquierdo del ataque del verde, colocando buenos centros. En uno de esos capitaliza la pelota el “bife” Orellano, remata al arco con mucha vehemencia y salva magistralmente el arquero Dematei. La jugada sigue siempre Orellano llevando peligro y al él lo cometen la infracción , penal para Huracán. El delantero lo cambia por gol a los 21 minutos del primer tiempo.

Pasaron cuatro minutos y otra vez el delantero del momento, Orellano hace una individual para que Marcelo Hernández llegue al gol. Huracán se ponía 2 a 0 y daba la impresión que Agustina no reaccionaba.

En el minuto 35 hay un remate del bife Orellano que pasa rozando el travesaño marcando la peligrosidad del 9 de del equipo local.

A los 43 minutos llega Agustina y salva el arquero Colombiano talvez la más difícil del primer tiempo para el verde de Arribeños.

Se fueron los primeros 45 minutos donde quedo claramente demostrado el presente de ambos equipos. Huracán mostrando su poderío y eficacia de sus delanteros , el excelente trabajo de Jeronimo Hernández y Quiqui Scutieri en la mitad de la cancha y la solidez defensiva de sus centrales.

El segundo fue chato e impreciso en el comienzo hasta que en el minuto 20 aparece la magia de Scutieri para controlar la pelota y meterle un caño a Giuliano Giecco que el volante lo cambio por una fuerte infracción que debería haber visto la tarjeta roja, solo vio acrílico amarillo.

El partido nos tenia algo más, bienvenido a la parte lirica de Marcelo Hernández para hacer una jugada a pura velocidad y habilidad, ponerlo de cara al gol a una de las figuras del partido, Quiqui Scutieri marcaba el tercero y partido terminado. A partir de ahí todo fue de Huracán, el albirojo estaba drogui y Nacho Adami erra un mano a mano con Demattei que se convertía en la figura de Agustina. Pero el partido tenia algo más, Huracán iba sin piedad tratando de aniquilar al rival y lo logró, Sandro Scarampi que había entrado apenas unos minutos marca el cuarto para el local.

El arbitro marco el final en el minuto 45 no queriendo alargar la agonía del albirojo.

En resumen el partido mostró el presente de un equipo que tiene claro a lo que juega que se ha fortalecido en sus individualidades y ha minimizado los errores que mostró en algunos momentos del campeonato. Huracán fue mucho mas que su rival mostrando seguridad en su arquero cuando le toca participar, solidez defensiva en los centrales, el excelente momento de Francisco Pera, el cumplimento siempre de Elmer Pérez, la dinámica, la marca la solidaridad de Jerónimo Hernández, la presencia de Omar Reyes uno de los grandes jugadores del campeonato y el muy buen trabajo de Marcelo Hernández para cubrir espacios, para ser una rueda de auxilio y para llegar al gol, el tremendo momento de Quiqui Scutieri para hacer una pausa, para desequilibrar con habilidad y porque está más que claro que tiene la llave para ir a jugar. Muy buen partido de Ignacio Adami principalmente en el primer tiempo fue determinante y un párrafo aparte para el que se roba todos los elogios domingo tras domingo, el señor 9, Luciano “Bife” Orellano.

Huracan es puntero del campeonato mostrando que lejos está de ser verde, está mas maduro que nunca.