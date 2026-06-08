FUTBOL – El «9» siempre está: Muriel Orlando le dio la victoria a Social antes del clásico

En un encuentro que promediaba más complejo de lo que se vislumbraba en la previa, Social Ascensión logró imponerse ante 12 de Octubre con una actuación estelar de su delantero centro, Muriel Orlando. El goleador fue el encargado de destrabar el juego y sellar el 2 a 1 definitivo que le permite al equipo ampliar la racha ganadora.

El trámite del encuentro parecía controlado para los dirigidos por Germán Chedad, especialmente tras ponerse en ventaja desde el punto penal. A pesar de generar ocasiones claras para estirar la diferencia—incluida una oportunidad del propio Orlando—, Social no pudo liquidarlo.

Doce de Octubre no bajó los brazos y aprovechó un tiro de esquina para igualar transitoriamente las acciones. Sin embargo, la reacción del local fue inmediata: «Hoy se nos complica porque estábamos ganando ya después del gol de penal, estábamos tranquilos y tuvimos varias chances para liquidarlo… ellos aprovecharon un córner, nos hicieron un lindo gol y bueno, por suerte al toque quedó la chance ahí y pude meter el 2 a 1», reconoció el atacante.

El peso del gol y la mirada en el clásico

Consciente de la exigencia del hincha, que no solo busca el triunfo colectivo sino también los festejos de su principal carta de ataque, Orlando remarcó su compromiso con el rol que ocupa, sin dejar de lado el sacrificio por el grupo. «Soy el 9 del equipo. También intento ayudar desde otra manera en lo ofensivo, a veces con un pase de gol o luchando con los centrales, pero hoy por suerte entraron», afirmó.

La victoria llega en un momento clave de la etapa clasificatoria, justo antes del partido que paraliza a la región. Al ser consultado sobre el inminente enfrentamiento ante Singlar, el delantero no ocultó la motivación que genera el clásico: «Se viene el partido que todos quieren jugar… se juega por ahí con un plus. Estamos preparados, va a ser duro en cancha de ellos pero le vamos a dar con todo», remarcó.

El objetivo colectivo por encima de lo personal

Pese a encontrarse entre los primeros de la tabla de goleadores de la liga, Muriel Orlando mantiene los pies sobre la tierra y prioriza el rendimiento del equipo por encima de cualquier distinción individual.

«Lo primero es el equipo, siempre durante toda mi carrera pensé en eso. Quiero que al equipo le vaya lo mejor posible y terminemos saliendo campeón… Obviamente haciendo goles voy a lograr que lleguemos hasta lo más alto», concluyó el héroe de la tarde.

Con la pólvora intacta y la mentalidad fija en el campeonato, Orlando y Social ya apuntan todos sus cañones al cruce frente a Singlar, en una nueva edición del clásico local.