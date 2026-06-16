Emanuel Negrini tuvo una destacada actuación en una nueva fecha del Karting del Centro

El piloto ferrense Emanuel Negrini completó un fin de semana cargado de emociones en el Kartódromo de Bragado, donde se disputó una nueva fecha del Campeonato KDC (Karting del Centro), que reunió a 316 pilotos de distintas categorías.

La actividad comenzó con algunas complicaciones debido a las condiciones climáticas, ya que las pruebas libres programadas para el sábado debieron suspenderse. La clasificación se llevó adelante el domingo en una pista exigente y con bajas temperaturas que pusieron a prueba a los competidores.

En la categoría Súper Master, Negrini se ubicó en la posición 27 durante la clasificación. Sin embargo, mostró una notable recuperación en la serie, donde partió desde el noveno lugar y, gracias a un gran ritmo y destacadas maniobras de sobrepaso, logró avanzar hasta la quinta posición.

Ese resultado le permitió acceder a la Final A, reservada para los pilotos de mejor rendimiento durante el fin de semana.

Ya en la jornada del lunes, Emanuel largó la final desde el puesto 13 y rápidamente comenzó a ganar posiciones, llegando a ubicarse dentro de los diez mejores de la competencia. Cuando se encontraba en plena remontada, una salida de pista a mitad de carrera lo hizo perder terreno.

Lejos de resignarse, el piloto de Ferré logró recuperarse en las vueltas finales y cruzó la bandera a cuadros en el puesto 12, cerrando una actuación muy positiva frente a un parque de pilotos altamente competitivo.

El fin de semana tuvo además un condimento especial para Negrini, ya que el domingo 15 de junio celebró su cumpleaños acompañado por familiares, amigos y todo el equipo que lo acompaña en cada competencia.

Al finalizar la actividad, el piloto agradeció especialmente el apoyo recibido durante todo el fin de semana, destacando el acompañamiento de su familia, amigos y colaboradores, fundamentales para seguir desarrollando su pasión por el automovilismo.