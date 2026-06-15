FÚTBOL FEMENINO: Social se adueñó del clásico y mira a todos desde arriba

El elenco verdinegro venció 2 a 1 a Singlar en condición de visitante, estiró su gran presente y se consolida en la punta del campeonato.

El fútbol femenino vivió una jornada a puro ritmo, emoción y dientes apretados. En una nueva edición del clásico ascensionense, Social se quedó con una victoria de oro al vencer por 2 a 1 a Singlar, en un partido vibrante disputado el pasado domingo en el reducto auriazul. Con este resultado, el equipo dirigido por Flavio Sosa no solo festeja ante el rival de toda la vida, sino que además se afirma en lo más alto de la tabla de posiciones.

El Verdinegro golpeó en los momentos justos de la primera mitad. El marcador se abrió a los 17 minutos gracias a la intuición de su carta de gol, Melany Maldonado, quien mandó la pelota a la red y desató el primer festejo de la tarde. Singlar intentó reaccionar, pero Social lastimó nuevamente antes del descanso: a los 29 minutos, Valentina Ronca capitalizó una gran jugada para ampliar la diferencia y clavar el 2 a 0 con el que se irían al vestuario.

En el segundo tiempo, las dirigidas por Juan Cruz Bellone salieron decididas a vender cara la derrota. A los 12 minutos, Singlar dispuso de un penal y Violeta Baldor, con una ejecución impecable desde los doce pasos, anotó el descuento e inyectó dramatismo al tramo final del partido.

A partir de allí, el trámite se tornó intenso, ardoroso y sumamente luchado. Se metió y se raspó al límite en cada rincón de la cancha, con un Singlar volcado al ataque y un Social que defendió la ventaja con uñas y dientes.

El pitazo final del árbitro, Emiliano Barret, trajo el alivio y la euforia para el verdinegro. Tres puntos de oro que consolidan el presente de un Social que siguen mandando en el certamen de futbol femenino.