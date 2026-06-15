GENERAL ARENALES – Florencia Imhof presentó su libro “La Niña que Camino antes de Tiempo”

En un emotivo momento, la escritora arenalense, María Florencia Imhof, realizó la presentación de su primer libro “La Niña que Camino antes de Tiempo”. Se trata de una propuesta literaria que refleja aspecto de la vida personal de la autora durante su infancia en base a una novela de autoayuda que combina la realidad y fantasía.

La presentación tuvo lugar el pasado viernes 12 de junio con la presencia de sus familiares, amistades e invitados especiales. El comienzo estuvo a cargo de María Elisa Gilardoni, presentando a la autora, que junto a Mariana Servio, amigas de la infancia, llevaron adelante el desarrollo de la presentación, junto a la ilustradora del libro, Claudia Alonso. Posteriormente, la escritora mantuvo un intercambio con los asistentes, haciendo referencia a su iniciativa literaria.

Al reflexionar sobre las primeras repercusiones y el proceso de creación del libro, Florencia Imhfo reconoció que el camino hacia la edición final fue sorprendentemente dinámico. El libro, según explicó, «tuvo pocos meses de trabajo para lo que yo pensaba que tenía que llevar un libro», una meta que logró alcanzar gracias a una red de contención fundamental: «El acompañamiento de la editorial, de mis amigas Sonia y Claudia, quienes me ayudaron a formar el escrito final».

Uno de los puntos más atractivos de la obra radica en la identidad y los matices de su voz narrativa. Al ser consultada sobre si las páginas reflejan a la Florencia del presente o a la de la niñez, la escritora reveló la perfecta simbiosis que define el relato: «Va y viene. Hay algunos fragmentos que es Florencia niña y hay otros fragmentos que es Florencia adulta. Así que es un poquito de las dos cosas».

Esa dualidad no solo se percibe en los tiempos de la narración, sino también en el cruce de géneros que conviven en el texto. La autora definió la esencia de su creación sin rodeos, confirmando el lazo íntimo que la une a la historia: «Es obviamente autorreferencial… tiene muchos fragmentos de mi vida, tiene un poco de poesía y también fantasía».

La presentación contó además con el respaldo institucional del municipio, destacándose el apoyo de la intendente Erica Revilla y de Natalia Zunino desde el área de Cultura, quienes facilitaron la organización del evento.

Con la obra ya disponible tanto en formato físico como en versión digital a través de la plataforma de la editorial Tinta Libre, la autora ya mira hacia adelante. Respecto a la continuidad de su carrera y la posibilidad latente de una secuela, Florencia se mostró optimista y ligó la literatura a su propia esencia personal: «Yo creo que sí, porque en realidad esa sensibilidad de la que habló la relatora se puede canalizar por la escritura… podría haber [una segunda parte] tranquilamente».

Con la presentación de «La niña que caminó antes de tiempo», General Arenales no solo celebra el nacimiento de una nueva obra, sino también la consolidación de una voz propia que enriquece de manera notable el patrimonio cultural del distrito.

El debut literario de Florencia Imhfo, respaldado por la calidez de su comunidad y el acompañamiento de la gestión local, reafirma la importancia de abrir espacios para la expresión artística a traves de la literatira.

Este hito no solo representa un orgullo para los arenalenses, sino que también siembra un valioso precedente para las futuras generaciones de escritores locales, demostrando que la sensibilidad, las historias de nuestras raíces y la identidad de nuestros pueblos merecen ser contadas, expandiendo las fronteras de la cultura y la literatura de toda la región.