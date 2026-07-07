Éxito Total: El Grupo Cadencia Hizo Vibrar al Teatro Roma

Pese al intenso frío que se hacía sentir en el exterior, el histórico Teatro Roma se convirtió en el escenario de una noche «conmovedora, cálida y de mucha nostalgia» gracias a la exitosa presentación del Grupo Cadencia. Con una propuesta centrada en la música del recuerdo, la agrupación logró colmar las expectativas de un público fiel que desafió las bajas temperaturas para disfrutar de una velada inolvidable.

En diálogo exclusivo, Carlos Pimienta, el carismático cantante de la banda, compartió sus sensaciones sobre lo que calificó como una experiencia sumamente grata. El espectáculo, que se extendió por una hora y media, ofreció un despliegue de primer nivel en sonido, luces y contenido artístico.

La apertura de la noche estuvo a cargo de Claudio Cirelli, quien ofreció una destacada primera parte interpretando tangos. Pimienta no escatimó en elogios para su colega:

«Salió perfecto. Personalmente, me gustó más lo que hizo él en el escenario que lo que canté yo. Se lo dije a él y a su señora: se ha superado terriblemente, va a vocalización y se nota. Me encantó lo que hizo».

Posteriormente, el Grupo Cadencia saltó a escena para desplegar su repertorio clásico, reviviendo aquellos temas que la gente ya conoce y celebra. El clímax de la noche llegó sobre el final con la interpretación de «Puerto Montt», el gran éxito de Los Iracundos, el cual desató la euforia de los presentes y obligó a la banda a regresar al escenario para un bis. El gran cierre musical de la velada llegó de la mano de «Cantares», el clásico de Joan Manuel Serrat.

Para Pimienta, este proyecto musical va más allá de lo profesional: «Es un hermoso hobby compartido entre amigos, un gusto que uno se da», afirmó, al tiempo que expresó su profundo agradecimiento a quienes hicieron posible la logística del show, destacando la colaboración de Juani Aguirre, su hijo Germán, Claudio Cantero y Chiki Jiménez, quienes se encargaron del traslado de los equipos y el armado en el teatro.

Con el éxito de esta presentación consolidando aún más al grupo, el Grupo Cadencia ya proyecta sus próximos pasos. Aunque planean esperar a que se asienten los meses de primavera (septiembre u octubre), Pimienta adelantó que ya existen conversaciones firmes para llevar su espectáculo a Copar, en la localidad de Arribeños, dándole continuidad a una amplia y exitosa trayectoria en la música popular.