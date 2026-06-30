Iván Reyes: «El empate tiene sabor a poco por lo que hizo Singlar»

Tras el empate frente al líder Huracán, el director técnico de Singlar, Iván Reyes, realizó un análisis del encuentro y consideró que su equipo mereció quedarse con los tres puntos por lo realizado durante gran parte del partido.

«El empate tiene sabor a muy poco. Salvo los primeros 20 minutos, donde creo que el rival nos superó, después el partido fue casi todo nuestro. Tras el gol de ellos se replegaron, algo lógico porque el resultado les servía, pero nosotros fuimos, empatamos antes del descanso y en el segundo tiempo tuvimos 45 minutos para ganarlo», expresó.

El entrenador lamentó la falta de eficacia ofensiva, una situación que, según señaló, se viene repitiendo desde hace varias fechas.

«Nos viene sucediendo domingo tras domingo. Generamos muchas situaciones y no convertimos. El fútbol se mide por los goles y hoy nosotros no la estamos metiendo», afirmó.

Un equipo diezmado por las bajas

Reyes también hizo referencia a las dificultades que atraviesa el plantel debido a la gran cantidad de ausencias.

«Hoy nos faltaban nueve jugadores de los que habitualmente teníamos al comienzo del torneo. A eso hay que sumarle la lesión de Santiago Toscani y la expulsión de Federico. Nos llevamos un dolor de cabeza más allá del resultado porque seguramente la próxima fecha tendremos todavía más bajas», explicó.

A pesar de este panorama, el entrenador destacó que el equipo continúa con posibilidades matemáticas de pelear por la clasificación.

«Las esperanzas siguen. Entendemos que todavía tenemos chances y vamos a seguir luchando», aseguró.

La expulsión y el arbitraje

Consultado por la expulsión sufrida por uno de sus jugadores, Reyes evitó polemizar con el arbitraje.

«No le pregunté nada al árbitro. Tendrá sus motivos, como también los habrá tenido para expulsar al jugador de River. Los árbitros, como cualquiera, se equivocan para un lado y para el otro. No voy a hablar más del arbitraje», sostuvo.

«El verdadero campeonato empieza después»

Pensando en la etapa decisiva del torneo, el técnico reconoció que el equipo llegará golpeado, aunque mantiene la confianza en poder recuperar jugadores y alcanzar su mejor versión.

«Creo que en esta segunda rueda merecimos ganar varios partidos, pero no pudimos concretarlo. Quizás los goles nos estén esperando más adelante», señaló.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de la gente de Singlar, que volvió a decir presente en gran número.

«La cancha estuvo llena, el marco fue hermoso y eso demuestra el apoyo que tiene el club. Esto todavía no está definido. Muchas veces digo que el campeonato realmente empieza cuando termina la fase regular. Ahí hay que llegar con el equipo completo y afilado. Vamos a trabajar para intentar conseguirlo», concluyó.