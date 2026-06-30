Social sufrió un traspié ante un Agustina esperanzado

En el marco de la penúltima fecha, Agustina logró su tercera victoria al hilo y se ilusiona con meterse entre los seis de la instancia definitoria del Torneo Oficial “Copa Centenario Singlar Club”, que organiza la Liga Deportiva de General Arenales.

El verdinegro tuvo pasaje de buen futbol y generó muchas opciones de peligro pero careció de precisión para traducirlo en la red. Lo mas destacable fue el positivo rendimiento de varios juveniles que tuvieron la oportunidad de entrada como Mateo Koch y Thiago Mogues, sumado al ingreso de Kevin Diaz, Máximo Galante y Félix Lavallen.

Desde el arranque, Social dominó el tramite de las acciones. La mas clara fue a través de un corner y un cabezazo que alcanza a rechazar el arquero sin fortuna para aprovechar el rebote. En tanto que el local se puso en ventaja casi arribando a la media hora con una buena jugada que logró capitalizar el zaguero central, Santiago Barrera, adelantando a su equipo.

En el complemento, Social fue a buscar el empate a pesar de quedar con uno menos por la expulsión de Renzo Spinacci a los 3 minutos. El verdinegro insistió en ofensiva y llegó en varias ocasiones con claridad a través de Cacheiro y un par de cabezazos de Felix Lavallen, quien demostró que es una buena apuesta para la primera división.

Agustina pudo resistir y gestar algunas opciones de contra a través del “Apache” Fernandez, sostenido por una gran firmeza defensiva.

El final del partido encontró a Social acorralando a su rival pero no pudo resolver las distintas oportunidades generadas y se quedó con las manos vacías, mientras que Agustina volvió a festejar por tres puntos clave que reafirman la esperanza de meterse en el tramo definitorio del certamen.

FOTOS: Astrid Canepa