FUTBOL – Singlar empató en “La Fortaleza” pero mereció algo más ante el líder Huracán

En el marco de la penúltima fecha de la instancia clasificatoria del Torneo Oficial “Copa Centenario Singlar Club”, Huracán y Singlar animaron un vibrante duelo que terminó en tablas. El empate 1 a 1 le permite al equipo dirigido por Daniel Adami mantenerse en lo más alto de la tabla, aprovechando la derrota de Arenales Fc.

Ambos planteles llegaron al compromiso diezmados por las ausencias, lo que obligó a los entrenadores a echar mano a valores juveniles para conformar las plantillas de Primera División. El trámite se presentó duro, trabado y parejo durante los 90 minutos, aunque el dueño de casa golpeó primero.

A los 18 minutos de la primera mitad, llegó la gran emoción para la parcialidad del «Globo». El goleador, Luciano “Bife” Orellano, mostrando toda su jerarquía y experiencia, metió un remate formidable desde la mitad de la cancha que superó la resistencia del arquero Bautista Comino, desatando el delirio en la tribuna local.

Poco a poco, el «Auriazul» de Iván Reyes digirió el impacto. Apoyado en la solidez defensiva de la dupla central compuesta por Capelli y Lambrisca, el visitante empezó a manejar los hilos del encuentro. La recompensa llegó a falta de 10 minutos para el cierre de la etapa inicial: una gran habilitación dejó a Julián Romitelli de cara al gol, y el atacante no perdonó. Definió con precisión quirúrgica ante la salida del arquero rival para estampar el 1 a 1.

En la segunda mitad, Singlar asumió el protagonismo absoluto y fue a buscar el triunfo. A los 21 minutos tuvo una chance inmejorable para ponerse en ventaja tras una mano en el área del defensor Facundo Ugrotte, quien además vio la tarjeta roja dejando a Huracán con diez hombres. Sin embargo, el artillero Federico Eizaguirre se topó con la inmensa figura del golero colombiano, Jheanpoll Tejada Sánchez, quien adivinó la intención y ahogó el grito de gol auriazul ante la euforia local.

A pesar del penal fallado, Singlar mantuvo la iniciativa y siguió lastimando a través del desequilibrio constante de un Romitelli intratable. Huracán se vio obligado a retroceder y prácticamente no generó peligro de contragolpe. Cerca del pitazo final, el clima se caldeó y el propio Federico Eizaguirre resultó expulsado en confusas circunstancias, dejando a ambos equipos con diez jugadores.

Para Huracán es un punto que cotiza alto. Mantener el liderazgo en la antesala del cierre de la fase regular y en un contexto adverso es un negocio redondo. Y para Singlar, un empate con sabor a poco por la superioridad ejercidad en el segundo tiempo, pero la tranquilidad de saber que plantó cara en un reducto históricamente difícil, demostrando pasajes de muy buen fútbol.