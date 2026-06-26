EDUCACION – Del aula a la comunidad: 39 proyectos escolares se presentaron en la tradicional Feria de Ciencias

El Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela Primaria N° 3 de la localidad de Ascensión se convirtió en el epicentro de la innovación y el conocimiento local. Allí se llevó a cabo con éxito la etapa distrital de la 53° Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, un encuentro pedagógico tradicional que reunió a toda la comunidad educativa del distrito de General Arenales.

El evento, que forma parte de los programas de la Dirección de Políticas Socioeducativas —dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires—, tiene como propósito fundamental garantizar y potenciar las trayectorias de los alumnos, promoviendo espacios de socialización y aprendizaje colaborativo fuera del aula.

La jornada se consolidó como una verdadera fiesta del conocimiento con la presentación de 39 trabajos de investigación. De la muestra participaron más de 150 alumnos pertenecientes a los niveles inicial, primario y secundario, tanto de gestión estatal como privada. Asimismo, la feria se destacó por su marcado perfil inclusivo, sumando proyectos de las modalidades de educación especial, adultos, psicología, formación profesional, educación técnico-profesional y educación física.

El acto de apertura contó con las banderas de ceremonia de las escuelas e instituciones de Ascensión, siendo encabezado por la Inspectora Jefe Regional, Florencia Ratto, y la Inspectora Jefe Distrital, Julieta Destefano. Ambas funcionarias estuvieron acompañadas por inspectores de las distintas modalidades y por las coordinadoras del evento, Mariela Sbarbatti y Dalma Grecco, quienes destacaron el esfuerzo y la dedicación de los equipos escolares.

El joven interprete ascensionense, Thiago Longo, interpretó las estrofas del Himno Nacional Argentino, mientras que el aporte tradicionalista estuvo a cargo de Benjamin Ibarra con un recitado criollo. Tambien hubo un esquema artístico de adultos mayores del CEF 57 y otros alumnos realizaron puestas en común de actividades deportivas.

A lo largo del encuentro, un cuerpo de valoradores tuvo la tarea de evaluar los proyectos diseñados en las aulas bajo criterios pedagógicos específicos. El objetivo de esta comitiva no solo es definir qué propuestas representarán al distrito en la inminente instancia regional, sino también brindar devoluciones que permitan seguir enriqueciendo y trabajando las temáticas dentro de las escuelas.

Con el cierre de esta jornada en Ascensión, las Ferias de Ciencia bonaerenses continúan su marcha, demostrando que la investigación escolar sigue siendo un motor clave para el desarrollo de los estudiantes de la región.