EDEN y Club Atlético Sarmiento renovaron su apuesta por la formación digital de los jóvenes

La distribuidora eléctrica y la institución deportiva volvieron a poner en marcha el Centro de Formación Digital, un espacio que promueve la capacitación en competencias digitales, desarrollo personal e inclusión.

En un contexto donde las competencias digitales se consolidan como una herramienta fundamental para el desarrollo personal y laboral, EDEN y el Club Atlético Sarmiento renovaron su compromiso con la formación de los jóvenes a través de una nueva edición del Centro de Formación Digital, que funciona en las instalaciones de la institución deportiva de Junín.

La iniciativa busca brindar oportunidades de aprendizaje a los futbolistas de las divisiones inferiores del club, incorporando conocimientos que trascienden el ámbito deportivo y los preparan para afrontar los desafíos del futuro.

Formación para el presente y el futuro

El programa se desarrolla en la Casa Club del Club Atlético Sarmiento, donde los jóvenes participan de los Cursos de Ciudadanía Digital, una propuesta educativa que incluye contenidos sobre desarrollo personal, inglés, prevención del grooming, bullying y otros temas vinculados al uso responsable de la tecnología.

Las capacitaciones son dictadas por Potrero Digital, una iniciativa de la Fundación Compromiso que cuenta con una red de centros de aprendizaje en oficios digitales destinados a personas con barreras socioeconómicas, con el objetivo de generar oportunidades de empleo dentro de la economía del conocimiento.

Mejoras en la infraestructura

Como parte de esta nueva etapa, EDEN también llevó adelante mejoras en la infraestructura del espacio educativo, realizando tareas de pintura, renovación del mobiliario y acondicionamiento del aula y de los sectores comunes utilizados por los jóvenes que residen en la Casa Club.

Estas obras permiten ofrecer un entorno más adecuado para el aprendizaje y fortalecen un espacio que permanecerá disponible para que más jóvenes puedan acceder a herramientas de formación e inclusión digital.

Un compromiso con la comunidad

Desde EDEN destacaron que este tipo de iniciativas forman parte de su política de sustentabilidad, orientada a promover la formación en competencias laborales, la inclusión social y la concientización sobre eficiencia energética y seguridad eléctrica en las comunidades donde presta servicio.

Por su parte, el Club Atlético Sarmiento reafirmó su compromiso con una formación integral de sus deportistas, entendiendo que la educación y los valores son pilares fundamentales para el desarrollo de los jóvenes.

La alianza entre ambas instituciones demuestra cómo el trabajo conjunto entre el sector privado y las organizaciones deportivas puede traducirse en oportunidades concretas para las nuevas generaciones, promoviendo la educación, la inclusión y el acceso a herramientas que favorezcan su desarrollo personal y profesional.