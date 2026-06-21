Bomberos de General Arenales rescataron una gatita atrapada en un poste de electricidad

Una dotación de Bomberos Voluntarios de General Arenales protagonizó este fin de semana un particular operativo de rescate en la ciudad cabecera, luego de ser convocada para asistir a una gatita que había quedado atrapada en la parte superior de un poste de electricidad.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Ayacucho, donde el animal había trepado hasta una considerable altura y no lograba descender por sus propios medios, generando preocupación entre los vecinos y propietarios.

Ante la situación, se solicitó la intervención de los servidores públicos, quienes acudieron rápidamente al lugar y llevaron adelante las maniobras necesarias para poner a salvo al felino.

Gracias a la experiencia y el profesionalismo del personal bomberil, el rescate se desarrolló sin inconvenientes y la gatita pudo ser descendida de manera segura, encontrándose en buen estado.

Este tipo de intervenciones, aunque diferentes a las emergencias habituales, forman parte del compromiso permanente de los Bomberos Voluntarios con la comunidad, brindando asistencia cada vez que una situación lo requiere.

Una vez más, la rápida respuesta permitió resolver con éxito un episodio que tuvo un final feliz tanto para el animal como para quienes seguían con preocupación su situación.