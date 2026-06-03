GENERAL ARENALES – Bomberos Voluntarios inauguraron un monumento

En una jornada cargada de profunda emotividad y respeto, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Arenales conmemoró el Dia del Bombero Voluntario con un histórico y trascendente acto que incluyó un reconocimiento a la memoria de aquellos servidores públicos que dejaron una huella imborrable en la comunidad.

Las actividades comenzaron por la mañana con los tradicionales actos protocolares. El característico e impactante toque de sirena marcó el inicio de la celebración, seguido por la formación del personal para el izamiento del pabellón nacional frente al cuartel.

La ceremonia contó con un fuerte respaldo institucional, destacándose la presencia de las máximas autoridades municipales encabezadas por la Intendente Erica Revilla, funcionarios del gabinete de gobierno y representantes de diversas entidades intermedias del distrito, acompañando al personal de bomberos y la comisión directiva que preside German Romero.

Un legado inmortalizado

A continuación, la delegación de bomberos, liderada con orgullo por el Jefe de Cuerpo, Gastón Ramos, se trasladó hacia el Cementerio Municipal. Allí se concretó el momento más solemne del día: la inauguración oficial de un monumento en memoria de los bomberos fallecidos.

Esta obra no solo representa un tributo y reconocimiento al sacrificio y el valor de quienes entregaron su tiempo y su vida al servicio del prójimo. El nuevo espacio busca mantener viva la memoria de estos servidores públicos, consolidando su ejemplo de entrega y vocación como un faro para las actuales y futuras generaciones de la comunidad.

De esta manera, los integrantes de la institución vivieron una jornada plasmada entre el festejo por el presente de la entidad y el respetuoso recuerdo de su historia.