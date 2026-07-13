FUTBOL – Singlar goleó a Doce y se metió directo en las semifinales

El elenco de Ivan Reyes dio un paso fundamental en el Torneo Apertura de Primera División de la Liga Deportiva de General Arenales al vencer por 3 a 0 a Doce de Octubre de Ferré. Con este categórico triunfo, el «Auriazul» aseguró su boleto directo a las semifinales del certamen, aprovechando la caída de Huracan ante Colonial.

La victoria de Singlar cobra un valor doble si se tiene en cuenta el panorama sumamente adverso con el que entrenador, Ivan Reyes, tuvo que armar el equipo. El conjunto de Ascensión afrontó el compromiso con un verdadero rompecabezas debido a ocho bajas de peso en su alineación titular. No formaron parte del encuentro el arquero Nacho Caresani, los “mellis” Toscani, Gaspar Romitelli, Agustín García, Matías Aranda, Tomás Poleri y el goleador, Federico Isaguirre.

Como contrapartida positiva, el partido marcó el regreso a la titularidad de Kevin Aranda, quien volvió a sumar minutos desde el arranque tras una prolongada inactividad de varios partidos, sumado a la vuelta de Sebastian Rizoli en el ataque.

El trámite del encuentro comenzó con una tónica de paridad, y el aurinegro tuvo un par de chances claras a través José Luis Valdez, bien resueltas por el arquero Bautista Comino.

Singlar logró destrabar el marcador en la primera mitad con la apertura del marcador, mediante un penal bien ejecutado por Javier “Gallo” Capelli, para ponerse 1 a 0 arriba, resultado con el que ambos equipos se retiraron al descanso.

En los primeros pasajes del segundo tiempo, antes de los primeros 10 minutos, Singlar estiró la diferencia y se puso 2 a 0 con la conquista de Dylan Aranda. Este gol de vestuario golpeó los planes del aurinegro, que intentó buscar el descuento pero careció de profundidad y peso en el área rival. En tanto que sobre el cierre del partido, un gran remate de tiro libre de Alejo Basilio selló el 3 a 0 definitivo.

Aunque la diferencia de tres goles pueda parecer abultada en el desarrollo general de los noventa minutos, el triunfo de Singlar fue inobjetable y totalmente justo. Su efectividad y oficio para sobreponerse a un contexto de múltiples bajas le permitieron asegurar una victoria que vale la clasificación directa a las semifinales.