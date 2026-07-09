FUTBOL – Juani Castro rompió el silencio tras su salida de Social

El fútbol local se vio sacudido por las impactantes declaraciones de Juan Ignacio Castro, el histórico guardameta del Club Social de Ascensión, quien habló por primera vez luego de quedar al margen del plantel que disputa el torneo oficial.

Castro, quien actualmente se encuentra en un parate futbolístico tras sufrir dos graves lesiones el año pasado (una en el hombro y otra en la rodilla), aclaró que ya se encuentra físicamente recuperado. Sin embargo, su regreso a las canchas se vio truncado al principio de la temporada.

«He arrancado a entrenar como por ahí sabe la mayoría y bueno, me encontré de que justo el técnico no quiso contar conmigo en el plantel. Tomé la determinación de alejarme», confesó el arquero.

Asimismo, el futbolista reveló que su caso no es el único dentro del club: «Después me terminé dando cuenta de que tal vez no era yo el problema, sino que 10 jugadores se tuvieron que terminar yendo. No sé si fui yo el problema o el problema vino de otro lado», disparó con dureza, dejando entrever un éxodo masivo y un clima de tensión bajo la conducción del actual cuerpo técnico.

El dolor de la partida

Para un referente con una vida entera ligada a los colores de Social de Ascensión, la salida fue un golpe sumamente difícil de asimilar. Castro admitió que tuvo ofertas para continuar su carrera en otras instituciones de la Liga Deportiva de General Arenales, pero las rechazó por una cuestión de identidad: «Tenía la posibilidad de ir a jugar a otro club de la Liga, pero yo no me sentía cómodo. Lo quería hacer ahí en Social».

«Es doloroso por la forma en que me terminé yendo el año pasado… por las lesiones, no porque uno quería», resaltó. Y agregó: «se extraña muchísimo. Yo juego a la pelota desde que tengo uso de razón. Llega el domingo y se extraña eso».

A pesar del malestar con la conducción actual, el guardametas dejó en claro que su amor por la institución permanece intacto y que sigue asistiendo a la cancha a ver a sus compañeros: «No estoy enojado con el club… por ahí estoy enojado con una persona, pero el club siempre por delante».

Mientras define si esta salida significará el final de su carrera a sus casi 40 años o si buscará una «revancha» en el futuro, Juani Castro vive un presente muy particular: se encuentra en el exterior acompañando a la Selección Argentina en el Mundial.

Desde allí, intentando mantener la cabeza despejada y disfrutando de su pasión como un hincha más, concluyó con una reflexión sobre su futuro deportivo: «Hay que dejar que pase el agua bajo el puente y ver cómo se acomoda todo». La moneda está en el aire, pero sus palabras ya dejaron una huella profunda en el club verdinegro.