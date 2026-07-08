Curso de Manipulación de Alimentos: fecha reprogramada

La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de General Arenales informa que el Curso de Manipulación de Alimentos en la localidad de Ascensión fue reprogramado.

La capacitación se realizará el lunes 13 de julio, a las 14:00 hs, en el Centro de Jubilados de Ascensión.

El curso estará a cargo de la Ingeniera en Alimentos Belén Giaccardi. Quienes deseen realizar consultas o inscribirse pueden comunicarse al 2353 405388.

Esta propuesta está destinada a todas las personas que manipulan alimentos o deseen capacitarse en prácticas seguras e higiene alimentaria.

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