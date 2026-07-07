General Arenales brilló en el Encuentro Regional de Bandas de Música en Chacabuco

El prestigioso escenario del Teatro Italiano de Chacabuco fue testigo de una verdadera fiesta de la música. La Banda Municipal de General Arenales «Rivadavia Cavallaro» participó con orgullo en el Encuentro Regional de Bandas, un evento que reunió a agrupaciones de toda la zona en una jornada marcada por el intercambio cultural y la camaradería.

Organizado por la banda anfitriona «José Bimbo Marsiletti», el encuentro no solo ofreció un espectáculo de alto nivel para el público presente, sino que también consolidó lazos entre los músicos de la región. La delegación arenalense compartió las tablas con sus pares de Saladillo, Chivilcoy y Chacabuco, demostrando el gran nivel artístico que atraviesa el noroeste bonaerense.

Un repertorio variado y aplaudido

Durante la jornada, los músicos de General Arenales desplegaron un repertorio versátil que cautivó a los asistentes, recorriendo desde clásicos populares hasta piezas de gran exigencia técnica. La Banda Municipal interpretó con maestría las siguientes obras: Quizás, A mi manera, Choral, Popurrí infantil, Libertango, Funiculí, Funiculá y Canticum. Cada pieza reflejó el arduo trabajo de ensayo y el talento colectivo del ensamble, que se llevó el reconocimiento y los aplausos de todo el teatro.

Convocatoria abierta

Bajo la dirección del maestro Matías Amarilla, la agrupación local no detiene su marcha y apunta a seguir expandiéndose. En este sentido, se mantiene abierta la convocatoria para vecinos y vecinas de todas las edades que deseen incorporarse.

Para sumarse al proyecto no se requieren conocimientos musicales previos ni contar con un instrumento propio; el único requisito indispensable es tener ganas de aprender y de integrarse a un grupo humano sumamente comprometido.

Próximas presentaciones en agenda

La «Rivadavia Cavallaro» ya se prepara para sus próximos compromisos, que incluyen fechas locales y un gran viaje interprovincial:

• 30 de agosto: Presentación en el Hogar de Ancianos Irene Dallocchio (Ascensión).

• 5 de septiembre: Anfitriones en el Encuentro de Bandas en General Arenales.

• 25 de octubre: Participación en el Encuentro Nacional de Bandas en Camilo Aldao, provincia de Córdoba.

Desde la Banda Municipal hicieron extensivo el agradecimiento a la organización del evento por la invitación, como así también a la Dirección de Cultura del Gobierno Municipal por garantizar el transporte y el acompañamiento logístico. Un respaldo institucional clave para que la música de General Arenales siga resonando con fuerza en cada escenario de la región y el país.