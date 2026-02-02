FESTIVO ACONTECIMIENTO – Ascensión vibró con doble festejo: 136 años de historia y una década del ECA

En una jornada que combinó tradición, emotividad y arte, la localidad celebró su aniversario fundacional y dio inicio a los festejos por los 10 años del Espacio Cultural Ascensión (ECA).

El pasado domingo 1º de febrero, la comunidad de Ascensión se vistió de gala para conmemorar el 136º aniversario de su fundación. El evento, que logró unir las raíces rurales con el presente cultural del pueblo, sirvió también como marco para el lanzamiento de las celebraciones por el 10mo. aniversario del ECA (Espacio Cultural Ascensión).

La jornada comenzó con una carga histórica profunda en el puesto de la Estancia “La Vanguardia”, sitio emblemático ubicado a 4 kilómetros del casco urbano, reconocido como el primer asentamiento de los pobladores que llegaron junto a la familia Bonorino.

Allí, las autoridades municipales —encabezadas por la intendente Erica Revilla y el delegado Mariano Di Santo— junto a representantes de las fuerzas vivas, dieron inicio formal a los actos. La concejal Anabela Sosa fue la encargada de repasar la historia local a través de una reseña elaborada por la Prof. Quique Orezzi de Malchiodi.

Posteriormente, el espíritu criollo se hizo presente con una gran cabalgata coordinada por la Agrupación Eventos Camperos, liderada por Carlitos Venero y Manuel Saporito, que escoltó el regreso hacia el corazón del pueblo.

Ya en la localidad, el desfile de jinetes y carruajes dio paso al acto protocolar en la plaza central. Bajo un clima de respeto y orgullo, se colocó una ofrenda floral en el Árbol del Centenario. Uno de los momentos más vibrantes fue la interpretación del Himno a Ascensión (obra de Gabriel Canone y Carlos Sotnik), entonado por el grupo Amigos de la Música de la Parroquia local.

En los discursos, la intendente Erica Revilla resaltó el valor de la identidad comunitaria, mientras que Nora Mascheroni, en representación del ECA, destacó con emoción el crecimiento del proyecto cultural que hoy cumple diez años de vida.

El cierre de la jornada fue una verdadera fiesta artística. Sobre el escenario desfilaron talentos locales que hicieron vibrar a la concurrencia con Carlitos Pimienta, Jorge Ferreyra, Franco Grau, Alma Romero, Miskyla Folk, Eliana Pimienta, Charly Montaño y Ruth Tejeda. Tambien se presentó el taller de Tango del ECA, dirigido por Tito Lagorio. Y el gran cierre estuvo a cargo del conjunto “De Buena Cepa” coronando la noche al ritmo festivalero de zambas y chacareras.

El servicio de cantina, a cargo del Taller de Folklore del ECA (coordinado por Mercedes Ubilla), trabajó a pleno durante toda la noche. Además, se promocionó el gran festival “Ascensión Vuelve a Cantar” mediante la venta de Eco Vasos, anticipando lo que será la cita central del próximo sábado 7 de febrero en el Prado Español.

De esta manera, todos disfrutaron de una noche donde la historia abrazó al presente. Entre recuerdos del pasado y el brillo actual, Ascensión demostró que su identidad está más firme que nunca. 136 años de historia, 10 años de cultura compartida y un solo sentimiento: el orgullo de pertenecer a este suelo. ¡Salud, Ascensión!»