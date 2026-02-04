CANTO POPULAR – “Campedrinos”, consagración de Cosquín, llegan al Festival “Ascensión Vuelve a Cantar”

Tras su histórica consagración en el Festival de Cosquín, el dúo conformado por Sergio Prada y Agustín Fantilli se presentará este sábado en el escenario «Jorge Cafrune», consolidando su gran momento antes de partir hacia Chile.

El Prado Español se prepara para una noche que promete quedar en la memoria regional. El festival “Ascensión Vuelve a Cantar 2026” recibirá este sábado a Campedrinos, el dúo que acaba de escribir una de las páginas más importantes de su carrera al obtener el Premio Consagración en la 66.ª edición del Festival Nacional de Folclore de Cosquín.

Sergio Prada y Agustín Fantilli arriban a Ascensión en un momento artístico brillante. Su reciente paso por la Plaza Próspero Molina fue una muestra de masividad y conexión emocional: una plaza colmada que los ovacionó de pie, obligándolos a extender su presentación ante un público que se negaba a dejarlos bajar del escenario.

Esa misma energía y ese canto popular con impronta federal serán el eje central del show en el escenario “Jorge Cafrune”. Con un sonido propio que respeta las raíces tradicionales pero abraza una estética contemporánea, Campedrinos ha logrado lo que pocos: renovar el género sin perder la esencia que el pueblo abraza.

La presentación en el festival ascensionense funciona como una escala de lujo antes de su próximo gran desafío internacional. A finales de febrero, el dúo representará a la Argentina en el prestigioso Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile.

«La consagración en Cosquín funciona como un respaldo contundente de la industria y la escena antes del gran desafío internacional», destacan desde su entorno.

El público podrá disfrutar de un espectáculo de alta producción donde los hits del dúo y las nuevas composiciones confirmarán por qué hoy son la máxima referencia del folclore joven en el país.

Con este galardón bajo el brazo y la mira puesta en el escenario de la Quinta Vergara, Campedrinos llega a Ascensión para demostrar que el folclore late más fuerte que nunca cuando el artista y la gente se vuelven una sola voz.