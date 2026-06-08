ASCENSIÓN -Éxito, emoción y alegría en la gran fiesta de los Bomberos Voluntarios

La comunidad se volcó masivamente para acompañar a la institución en una noche inolvidable. Se presentó una nueva unidad de traslado y se oficializó el 21 de diciembre como el «Día del Bombero Voluntario de Ascensión».

El Centro de Jubilados de Ascensión se vistió de fiesta este sábado para albergar una cena y baile que superó todas las expectativas. Ante una amplia concurrencia, los asistentes disfrutaron de una excelente propuesta gastronómica, complementada por una atención de primer nivel que garantizó el éxito absoluto de la velada.

En este marco de celebración, se realizó la presentación oficial de la nueva unidad de traslado de personal, una adquisición clave para continuar optimizando la operatividad del cuerpo activo a la hora de los viajes de capacitaciones.

El grato acontecimiento contó con un fuerte respaldo institucional, destacándose la presencia de máximas autoridades bomberiles de la provincia con el Comandante Osvaldo Lori, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires; Pablo Cristin, vicepresidente de la Región Noroeste y la secretaria, Mariana González.

Asimismo, se sumaron autoridades locales del Municipio de General Arenales, encabezadas por el Secretario de Gobierno, Alexis Pires; el concejal Juan Pablo Olivieri; la directora de Adultos Mayores, María Elisa Gilardoni; y el director de Seguridad, José Nicanor Espinosa.

La apertura del evento estuvo a cargo del Padre Gustavo Albretch, quien realizó una cálida invocación religiosa y bendijo el grato encuentro.

A continuación, el flamante presidente de la institución, Marcelo Traficante, tomó la palabra para dar la bienvenida y expresar un profundo agradecimiento a todos los que colaboraron para hacer posible el evento. En la misma línea, la Jefa de Cuerpo, Comandante María Brandán, valoró con emoción el esfuerzo diario del personal a su cargo, el apoyo incondicional de las familias y el respaldo de toda la comunidad. El cierre de los discursos estuvo a cargo del Segundo Jefe, Marcelo Torres, quien ratificó lo expresado por sus predecesores y reforzó el sentido de unidad de la entidad.

Uno de los momentos más significativos de la noche fue la convocatoria a todos los integrantes de la actual comisión directiva para recibir un merecido reconocimiento.

Posteriormente, se procedió a la entrega de ascensos para tres miembros del cuerpo activo que, por su dedicación y trayectoria, pasaron a revistar con el grado de Suboficiales Superiores Ayudante Principal: Jonatan Joaquín Ferroni, Daniela Esther Silaghi y Marcelo Fabián Torres, recibiendo el certificado de manos de la Jefe de Cuerpo, Maria Brandan y el presidente, Marcelo Traficante. En tanto que todos los bomberos fueron invitados a compartir este emotivo pasaje de la noche, donde recibieron un presente institucional.

21 de diciembre – «Día del Bombero de Ascensión»

Luego de un elocuente y conmovedor mensaje del presidente de la Federación, Osvaldo Lori, se vivió el momento de mayor emotividad de la noche al anunciarse oficialmente que queda instituido el 21 de diciembre como el Día del Bombero Voluntario de Ascensión.

La fecha fue elegida en conmemoración a ese mismo día, hace 30 años, cuando aprobaron el examen de ingreso los primeros bomberos locales, marcando la etapa fundacional de la institución.

La iniciativa, impulsada originalmente por el directivo Omar Liborio, con el apoyo de la jefatura y la directiva, tuvo un eco unánime en el Concejo Deliberante, donde fue canalizada por los concejales Juan Pablo Olivieri, Joaquín Romero y Anabella Sosa, logrando una aprobación inmediata en el ambito legislativo.

Para recibir el texto de la resolución legislativa, fueron convocados al escenario los bomberos en situación de retiro Juan Carlos Pastorino, Guillermo Pastorino, Miguel Francioni y el actual presidente, Marcelo Traficante. El momento, coronado por el aplauso cerrado del público, incluyó un sentido homenaje a los pioneros de la institución, haciendo hincapié en el imborrable recuerdo de Alejandra Pastorino y Adolfo Ungaretti.

El cierre de la noche estuvo impregnado de música y alegría, primero con las destacadas actuaciones de los intérpretes locales Claudio Cirelli y Thiago Longo, y luego con un gran cierre bailable a cargo de Banda Llamarada.

Agradecimientos institucionales

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Ascensión hace público su enorme y desinteresado agradecimiento a las siguientes empresas, comercios, instituciones y particulares que contribuyeron al éxito de la organización:

Cooperativa Ascensión

Municipalidad de General Arenales

Eduardo Menotti

Panadería La Vienesa

Panadería Pepe Rodríguez

Panadería Familia Medina

Verdulería Saludablemente (de Mariano Becacesse)

Verdulería Tu Feria en Casa (de Marcelo Cenano)

La Bolada (de Mauricia Laserna, junto a la colaboración de Emilse Barrios)

Alexis Abraham

Centro de Jubilados

Claudio Sosa y familia

El Mercadito (de Favio Blasetti)

Agroacopios La Angelita

Rubén Mateovich

A&J Bebidas

Bunker

Reconocimientos especiales: A los expertos asadores Carlitos Malchiodi, Miguel Passarini y Andrés Leavy; al servicio de mozos Datis de Darío Tisera; y a los cantantes locales Thiago Longo y Claudio Cirelli, quienes colaboraron de manera totalmente desinteresada con la institución.