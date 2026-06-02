ASCENSION – Conmemoraron el Dia del Bombero Voluntario

En el marco de una jornada plena de emoción y alegría, tuvo lugar esta mañana un sencillo pero muy significativo acto con motivo del Dia del Bombero Voluntario en el cuartel de Ascensión, donde se dieron cita el personal del Cuerpo Activo, Cuerpo de Reserva y Comisión Directiva acompañados por autoridades municipales, alumnos y docentes de la Escuela Primaria N° 3.

Tal como acontece anualmente, se realizó el tradicional toque de sirena a las 8 hs. en punto para realizar el izamiento del pabellón nacional y entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino con una formación de los bomberos.

Seguidamente, hizo uso de la palabra la Jefe de Cuerpo, Comandante Maria Brandan, agradeciendo la presencia de todos y resaltando la comprometida y abnegada labor del personal a su cargo. En el mismo sentido se expresó el presidente de la entidad, Marcelo Traficante, valorando el apoyo de la comunidad, el trabajo comprometido de los bomberos y el respaldo constante de los directivos. Por su parte, el Segundo Jefe, Marcelo Torres, solicitó un minuto de silencio por los bomberos fallecidos, un momento que todos vivieron con profundo respeto.

Por ultimo, se sirvió un rico chocolate caliente con tortas, compartido con los alumnos, bomberos, directivos, autoridades y allegados.

Sentido Homenaje

En un momento muy conmovedor, una delegación de Bomberos Voluntarios se acercó al cementerio local a fin de homenajear a Alejandra Pastorino y Adolfo Ungaretti, quienes formaron parte de la familia bomberil y permanecen en el recuerdo imborrable de todos.

Acompañados por familiares, bomberos y directivos. El presidente de la institución, Marcelo Traficante, y la Jefe de Cuerpo, Maria Brandán, procedieron a depositar una ofrenda floral en el lugar donde descansan tan queridos y recordados camaradas, para concluir con una oración en su memoria.