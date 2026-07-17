Durante el receso invernal realizarán la desinfección de todas las instituciones educativas del distrito

El Consejo Escolar de General Arenales informó que, como ocurre cada año durante el receso invernal, se llevará adelante un operativo de desinfección en todos los establecimientos educativos del distrito, con el objetivo de garantizar espacios seguros y en óptimas condiciones sanitarias para el regreso a clases.

Las tareas serán realizadas de manera conjunta con el Área de Bromatología del Gobierno Municipal de General Arenales y alcanzarán a jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias, especiales y demás instituciones educativas de todas las localidades del partido.

El cronograma comenzará el 20 de julio en General Arenales, continuará el 21 de julio en Arribeños, seguirá el 22 de julio en Ascensión y La Angelita, y finalizará el 23 de julio en Ferré, La Trinidad y Delgado.

Desde el Consejo Escolar destacaron el trabajo coordinado con el municipio y agradecieron especialmente al Área de Bromatología por llevar adelante estas tareas de prevención.

“Esta instancia de cuidado permite que, luego del receso invernal, estudiantes, docentes, auxiliares y toda la comunidad educativa puedan regresar a establecimientos seguros y con las condiciones higiénicas adecuadas”, señalaron.

Las autoridades recordaron que este operativo forma parte de las acciones preventivas que se realizan cada año para preservar la salud de quienes concurren diariamente a las instituciones educativas del distrito.