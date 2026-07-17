FUTBOL – Social recibió a Mariano Moreno por el Torneo Regional Juvenil

El estadio verdinegro fue el escenario de una intensa y muy entretenida jornada de fútbol menor. En el marco de una nueva fecha del Torneo Regional Juvenil, organizado por la Federación Norte, el Club Social actuó como anfitrión ante el siempre competitivo Club Mariano Moreno de Junín.

Ante un gran marco de público, compuesto por la hinchada local y las familias que se acercaron a brindar su apoyo constante, los equipos verdinegros demostraron por qué la institución es una de las grandes protagonistas de este certamen provincial, donde compiten los clubes más reconocidos de Buenos Aires.

El puntapié inicial lo dieron los elencos de la Divisional Sub 17. En un partido vibrante y de ida vuelta, ninguno logró sacar ventajas definitivas y terminaron sellando un cambiante 2 a 2. Los festejos del verdinegro llegaron por cuenta de Félix Lavallen y Neo Mataloni.

Posteriormente llegó la gran alegría para los dueños de casa gracias al combinado Sub 13. En un encuentro sumamente táctico, Social se impuso al elenco albinegro por 2 a 1. La gran figura de la cancha fue su capitán, Dalmiro Sanabria, autor de las dos conquistas que le dieron los tres puntos al local.

En el cierre de la jornada, la visita tuvo su revancha en la categoría Sub 15. El elenco juninense se plantó firmemente en el campo de juego y se adjudicó la victoria por 3 a 1. A pesar del resultado adverso, el gol de Social, anotado por Thiago Orsinger, coronó el esfuerzo de un equipo que batalló hasta el último minuto.

La hinchada y la familia acompañó a los equipos verdinegros en una nueva fecha del certamen regional, donde compiten los mas reconocidos clubes de la provincia de Buenos Aires y Social es uno de los grandes protagonistas.