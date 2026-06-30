ARRIBEÑOS – TRANSPORTISTAS RETOMAN LAS PROTESTAS FRENTE A LA PLANTA DE CARGILL

El conflicto laboral entre el Sindicato de Fleteros Unidos y la multinacional Cargill ha sumado un nuevo capítulo en la localidad de Arribeños. Luego de una tregua que no arrojó los resultados esperados por los trabajadores, los transportistas locales regresaron a las puertas de la planta cerealera para manifestarse. El eje del reclamo sigue siendo el mismo: la exigencia de que la producción local sea transportada por los camioneros del pueblo y no por flotas externas.

El dirigente sindical Cristian Cardozo brindó detalles sobre la reanudación de las medidas de fuerza, precisando que la afectación inicial de 29 transportistas se ha incrementado: «Arrancamos nuevamente con la manifestación ya que la producción de Arribeños se la están llevando flotas externas. Es una locura permitir que pase eso», expresó, detallando que actualmente «pasaron a ser 31» los choferes damnificados.

Cardozo fue categórico al describir la modalidad de la protesta, distanciándose de cualquier medida de fuerza violenta o de bloqueos totales a la planta. «Retomamos la manifestación, después de casi 60 días… creo que tuvimos un tiempo bastante prolongado como para tomar la iniciativa de seguir adelante», sostuvo. Asimismo, remarcó la importancia de «que la comunidad, que el distrito tenga información de que es una manifestación pacífica». Respecto al acceso al predio, aclaró: «No está bloqueado. Se le pide colaboración y nada más. Pedimos a todos los colegas, todos los trabajadores camioneros, en lo posible que no vengan a cargar a Cargill. Es un pedido… el que quiera venir que venga».

Duras acusaciones contra la intermediación y Cargill

Uno de los puntos más álgidos de las declaraciones del referente de los fleteros radica en el rol que juega una firma local que actúa como nexo con la multinacional, y las directivas institucionales que la rodean. Según Cardozo, la respuesta de la cerealera ha sido esquiva: «Hubo ahí un cambio de comunicación de parte de Cargill, donde ellos dicen se aferran a la libre contratación y que el trabajo se lo dan a cierta persona de Arribeños que es Larovere».

Sin embargo, el dirigente cuestionó severamente la naturaleza de esa prestación: «Esto está bueno que lo sepa toda la comunidad: Larovere nunca prestó un servicio de logística en Cargill. Lo único que Larovere fue siempre es un intermediario entre Cargill y los camioneros por una comisión en negro que cobró». En esa misma línea, apuntó: «Es el tesorero de la CATAC, donde eso… donde queda más expuesto él. Siendo el tesorero de la CATAC, creo que no podés recibir ningún tipo de ingresos, y mucho menos en negro, a tu cuenta bancaria».

Frente a este escenario, Cardozo denunció una estrategia conjunta destinada a quebrantar la resistencia de los transportistas de Arribeños: «Cargill está actuando en complicidad con la otra parte para llevar al desgaste a los compañeros. Cosa que no lo está logrando porque cada vez se suman más y están cada vez más fortalecidos en la lucha».

El impacto en la economía regional

Para el sindicato, la resolución de este conflicto no pasa por la exclusión, sino por una distribución equitativa que priorice el desarrollo y el sustento de la localidad. «Nosotros tampoco estamos pidiendo que a Larovere se lo saque de Cargill y no le den más trabajo. Simplemente estamos pidiendo acceso a la distribución de carga», aclaró Cardozo, apelando a la lógica laboral: «Es sentido común. No tiene sentido que vengan camiones 100 kilómetros vacíos a cargar una carga a Arribeños donde tenemos los camiones disponibles en Arribeños sin trabajo».

El perjuicio, argumentan desde el sector, excede los límites de los hogares de los camioneros y golpea la cadena comercial de la comunidad en general. «Afecta a todo el pueblo de Arribeños… porque en la economía de todos los días, el daño es enorme que se le está haciendo a estas familias de parte de Cargill. Y también está destruyendo la economía de los pueblos: gomerías, ferreterías, almacenes», advirtió. Frente a esto, contrapuso la misión del gremio en el territorio: «Nosotros hacemos como institución, como sindicato, que es siempre tratar de llegar a acuerdos con las empresas y cuidar… cuidar el arraigo local en lo más posible, ¿no? Que es tan importante para la economía de los pueblos de la región».

Gestiones políticas y permanencia por tiempo indeterminado

Consultado sobre los pasos a seguir y el rol de las autoridades institucionales del partido de General Arenales, Cristian Cardozo confirmó que mantuvieron un encuentro clave con el Ejecutivo Municipal para visibilizar el reclamo: «Tuvimos una reunión muy franca y sincera con la intendenta Érica Revilla. Pudimos plantearle de cara a cara la gravedad de la situación de estas familias. Valoramos que nos haya recibido y que se haya abierto ese canal de diálogo con el gobierno local».

En ese sentido, los camioneros movilizados depositan su expectativa en una intermediación oficial contundente: «Confiamos que como máxima autoridad del distrito va a acompañar el pedido de los vecinos y tomar un compromiso activo para ayudarnos a destrabar este conflicto… porque lo que estamos defendiendo es la economía de General Arenales».

Mientras se aguardan respuestas formales y canales de negociación viables, la postura en los accesos a la planta permanecerá firme y sin miras de retroceder. «Esto es por tiempo indeterminado. Nosotros si nos tenemos que quedar, nos quedaremos todo el tiempo que sea necesario», concluyó el dirigente.