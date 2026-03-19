Arribeños avanza con la extensión de la red de gas impulsada por vecinos

En la localidad de Arribeños, unas 30 familias llevan adelante un proyecto para la extensión de la red de gas, una iniciativa que se concreta mediante el trabajo conjunto y el financiamiento propio de los vecinos. La obra permitirá mejorar de manera significativa la calidad de vida de los hogares beneficiados y acompañar el crecimiento del sector.

Los trabajos son ejecutados por la empresa Red Gas, a cargo de Claudio Varela, que avanza con las tareas necesarias para concretar las conexiones domiciliarias en el barrio.

Desde el Gobierno Municipal de General Arenales acompañan este proceso a través de gestiones administrativas y técnicas, con el objetivo de agilizar los trámites ante la empresa prestataria y los organismos correspondientes.

Este tipo de acciones pone en valor el compromiso de la comunidad y la importancia del trabajo articulado con el Estado, facilitando el acceso a un servicio esencial como el gas natural.

La extensión de la red no solo representa una mejora en las condiciones de vida de las familias involucradas, sino que también contribuye al desarrollo y la consolidación de Arribeños como comunidad.