Tras gestiones de la Intendente Erica Revilla, se realizan trabajos en la Ruta 50 entre La Trinidad y General Arenales

Desde el Gobierno Municipal de General Arenales seguimos gestionando ante la Dirección de Vialidad Provincial para dar respuesta a reclamos históricos y a situaciones que afectan la seguridad de quienes transitan nuestras rutas.

La Intendente Erica Revilla, junto a funcionarios del equipo de gobierno, mantuvo en distintas oportunidades reuniones de trabajo con el director de Vialidad Provincial, Roni Caggiano, gestiones que permitieron avanzar con intervenciones necesarias sobre la Ruta Provincial N° 50.

En ese marco, durante la jornada de hoy se están realizando trabajos a unos 5 kilómetros del acceso a Ferré, donde desde hace tiempo se había producido el hundimiento de una alcantarilla junto con el pavimento, generando una situación de peligro para quienes circulan por el lugar y un reclamo permanente de los vecinos, especialmente de la localidad de Ferré.

Asimismo, continuarán las tareas sobre esta misma ruta, con trabajos de reparación a la altura del ingreso al predio de la Escuela Salesiana de La Trinidad, y tareas de bacheo y mantenimiento en el sector de la bajada a Estación Ham.

Aprovechando la presencia de funcionarios de la delegación Junín de Vialidad Provincial, el secretario de Gobierno Alexis Pires, junto a personal de Red Vial Municipal y el delegado de Arribeños, Rafael Cubero, recorrieron el puente del Camino Real, entre km 95 El Chingolo y la localidad de Arribeños, para evaluar su estado y coordinar trabajos paliativos. Se trata de un reclamo que la Intendente viene realizando desde hace tiempo ante el organismo provincial, ya que el mantenimiento de este tramo corresponde a Vialidad Provincial.

Desde el Gobierno Municipal de General Arenales solicitamos a quienes circulen por la Ruta Provincial N° 50, entre las localidades de General Arenales y La Trinidad, hacerlo con precaución, respetando la señalización y las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en el lugar.