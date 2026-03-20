Allanamientos en Mendoza por hurto y defraudación informática en General Arenales

En el marco de una investigación por hurto y defraudación informática, personal de la DDI Junín llevó adelante allanamientos en la localidad de San Rafael, provincia de Mendoza, tras una denuncia radicada en General Arenales.

El hecho se originó en el mes de enero, cuando un vecino de General Arenales denunció ante el Ministerio Público Fiscal la detección de movimientos bancarios no autorizados en las cuentas y billeteras virtuales de su progenitor. Según consta en la denuncia, las operaciones habrían sido realizadas por una persona allegada a la víctima, quien efectuó transacciones mediante Mercado Pago y consumos con tarjetas de crédito por montos elevados sin autorización.

Asimismo, se constató el faltante de dinero en efectivo, muebles, electrodomésticos y un vehículo Peugeot 308 del domicilio del damnificado.

Por disposición de la Ayudantía Fiscal de General Arenales, efectivos de la DDI Junín llevaron adelante tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Municipal (C.O.M.), estudios de comunicaciones telefónicas y movimientos bancarios, logrando establecer la autoría del hecho por parte de una mujer.

De acuerdo a la investigación, la sospechosa se trasladó hacia la provincia de Mendoza, más precisamente a la localidad de San Rafael, llevándose consigo el vehículo sustraído y otros bienes, transportados en un camión.

A partir de esta información, se solicitaron dos órdenes de allanamiento mediante exhorto judicial, las cuales fueron efectivizadas en la jornada de hoy con la colaboración de la Policía de Investigaciones (PDI) de Mendoza.

Como resultado de los procedimientos, se logró el secuestro de diversos elementos sustraídos, entre ellos el vehículo Peugeot 308. La mujer, de 36 años, quedó a disposición de la Justicia.

El magistrado interviniente avaló lo actuado por las fuerzas policiales.