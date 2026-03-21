POLICIA – Esclarecen hurto en General Arenales: recuperan una bicicleta tras un allanamiento en Junín

En una rápida intervención policial, las fuerzas de seguridad lograron recuperar una bicicleta que había sido sustraída ayer, viernes 20, en la planta urbana de General Arenales. El operativo, que incluyó tareas de investigación y el seguimiento mediante cámaras de seguridad, culminó con éxito en la ciudad vecina de Junín.

El hecho

El ilícito ocurrió durante la jornada del viernes, cuando un sujeto que se movilizaba a bordo de una pick-up de color negro se apoderó de una bicicleta que se encontraba estacionada en la vía pública. Tras advertirse el faltante, se dio inicio a las actuaciones correspondientes para dar con el paradero del rodado.

La investigación

La resolución del caso fue posible gracias al trabajo articulado entre los detectives de la Estación de Policía Comunal y el aporte fundamental del Centro de Monitoreo. A través del análisis de las grabaciones de cámaras públicas y privadas, se logró reconstruir el recorrido del vehículo involucrado y determinar el destino del elemento sustraído.

Con las pruebas recabadas, se libró una orden de allanamiento para un domicilio ubicado en la calle Pastor Bauman, en la ciudad de Junín. Durante el procedimiento, los efectivos procedieron al secuestro de la bicicleta, la cual fue trasladada nuevamente a General Arenales para ser restituida a su propietaria.

Situación legal

Fuentes policiales confirmaron que el autor del hecho ya fue debidamente identificado. Por estas horas, la Ayudantía Fiscal de General Arenales interviene en la causa caratulada como «Hurto», y será la encargada de resolver la situación procesal del investigado en el marco de la pesquisa que continúa en curso.