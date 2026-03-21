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    FÚTBOL INCLUSIVO – “Sin Etiquetas FC” se prepara con todo

    por AscensionDigital
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    El equipo de fútbol PCD de General Arenales, “Sin Etiquetas FC”, puso en marcha su preparación de cara a una nueva temporada cargada de ilusión y desafíos. El conjunto ya comenzó los entrenamientos pensando en el inicio del campeonato correspondiente a las Olimpiadas Especiales Argentinas, cuya primera fecha está programada para el próximo 25 de abril en Junín.

    El puntapié inicial tuvo lugar este sábado, cuando todo el plantel fue convocado al primer entrenamiento, desarrollado en el SUM de la Escuela N° 1 de Ferré. La jornada estuvo encabezada por el profesor Thomas Mariani, quien coordina el equipo, junto a su ayudante Javier “Pampa” Castillo. Además, acompañó la actividad el Director de Deportes, profesor Nelson Bello, reafirmando el respaldo institucional al proyecto.

    Con entusiasmo renovado, compromiso y un fuerte espíritu de grupo, los futbolistas encaran este nuevo desafío con el objetivo de ser nuevamente protagonistas dentro de la competencia, representando con orgullo a General Arenales en el ámbito del fútbol inclusivo. ⚽💙

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