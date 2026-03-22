Bomberos de Ascensión participaron de una capacitación en materiales peligrosos en El Socorro

En el día de la fecha, personal de los Bomberos Voluntarios de Ascensión participó de una jornada de capacitación en materiales peligrosos, desarrollada en la localidad de El Socorro.

La actividad fue dictada por el instructor Daniel Cejas, proveniente de la ciudad de Colón, quien brindó conocimientos teóricos y prácticos fundamentales para la intervención segura y eficiente ante incidentes que involucren sustancias peligrosas.

En representación del cuartel asistieron la jefa de Cuerpo, María Brandan; el segundo jefe, Marcelo Torres; y los bomberos Camila Santucho, Facundo Abraham y Juan Bellone. Durante la jornada, participaron activamente de las actividades propuestas, fortaleciendo sus capacidades operativas.

Este tipo de capacitaciones resulta de vital importancia para la actualización permanente del personal, permitiendo mejorar la respuesta ante emergencias y garantizar un servicio más seguro y profesional a la comunidad.