ACCIDENTE – Vuelco en la Ruta entre Ascensión y Ferré

En horas de la tarde de este lunes, se registró un fuerte accidente vial en el tramo recto que une las localidades de Ascensión y Ferré. Por causas que aún se intentan establecer, se produjo el vuelco de una unidad, que era conducida por un masculino, acompañado por su madre, ambos oriundos de la ciudad de Pergamino.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:00 hs. cuando un rodado marca Renault Sandero de color blanco se desplazó de la cinta asfaltica, terminando volcado a la vera del camino.

Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió diversos politraumatismos. Tras recibir asistencia inmediata en el lugar, fue trasladada de urgencia a la Sala de Primeros Auxilios de Ascensión, donde actualmente permanece bajo observación médica para evaluar la gravedad de sus lesiones.

En el sector del accidente trabajó intensamente el cuerpo de Bomberos Voluntarios y personal policial, quienes llevaron adelante las tareas de prevención, control del tránsito y asistencia sanitaria.