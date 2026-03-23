FUTBOL – Social goleó con autoridad y recupera la sonrisa ante su gente

En una noche de alto vuelo futbolístico, el «Verdinegro» de Ascensión mostró su mejor versión colectiva y despachó a Arenales FC por 4 a 2 en la segunda fecha del certamen liguista.

Tras el traspié del debut, Social necesitaba dar una señal de fortaleza, y en el marco de la segunda jornada del Torneo Oficial de la Liga Deportiva de General Arenales, el equipo conducido por Germán Cheddad dio cátedra de jerarquía individual y funcionamiento colectivo para superar sin atenuantes al Arenales FC.

Desde el pitazo inicial, el elenco de Ascensión se plantó con autoridad en todos los sectores del campo. La apertura del marcador llegó a los 16 minutos, tras una habilitación milimétrica de Muriel Orlando para Nacho Cacheiro; el delantero penetró el área, su primer remate dio en el poste, pero estuvo atento para capturar el rebote y mandarla al fondo de la red.

El dominio local no mermó y la diferencia se estiró sobre el cierre de la primera mitad. A los 42 minutos, Muriel Orlando ratificó su estirpe goleadora con un remate cruzado inatajable al palo izquierdo. Ya en tiempo de descuento, una trepada de Guille González por derecha terminó en un centro perfecto que Gonzalo Lamardo conectó con precisión para estampar un 3-0 que parecía lapidario.

En el complemento, la visita intentó adelantarse con el ingreso de Agustín Perini, ganando profundidad. A los 8 minutos, Tomás De León logró el primer descuento albirrojo, encendiendo una pequeña luz de esperanza para Arenales FC.

Sin embargo, Social no permitió que el resultado corriera peligro. El debutante Alex Imhof selló el resultado al marcar el cuarto gol con un potente remate cruzado desde la izquierda a pocos minutos del final. Sobre el cierre, nuevamente De León decoró el resultado para la visita, pero la historia ya estaba escrita.

Con este triunfo, el «Verdinegro» despeja las dudas del inicio y se mete de lleno en la pelea, apoyado en una potencia ofensiva que ilusiona a toda su parcialidad de cara a los próximos compromisos del torneo.