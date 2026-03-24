Recuperan cosechadora robada en un operativo conjunto entre DDI Junín y DDI Trenque Lauquen

En el marco de una investigación impulsada por la Ayudantía Fiscal de General Arenales, personal de la DDI Junín, con la colaboración de la DDI Trenque Lauquen, logró recuperar una máquina agrícola tipo cosechadora que había sido sustraída a un vecino del distrito.

A partir de las tareas investigativas, los detectives lograron identificar a los presuntos autores del hecho, oriundos de la ciudad de Pehuajó. Con esta información, se llevaron adelante trabajos de campo que permitieron obtener datos sobre el posible lugar de ocultamiento de la maquinaria.

Tras un relevamiento exhaustivo en la zona rural de Pehuajó y la recolección de testimonios, se estableció que la cosechadora se encontraría en un predio cercano al club de pesca “Las Mellizas”.

Una vez en el lugar, el personal policial constató la presencia de la maquinaria, por lo que se realizó un allanamiento en el predio rural, procediéndose al secuestro de la cosechadora sustraída.

En cuanto a los hombres involucrados en el hecho, fueron puestos a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones correspondientes.