    DIVISIONES INFERIORES – Resultados de la 2da. fecha

    por AscensionDigital
    En la tarde del martes (feriado) se disputó la segunda fecha del Torneo Apertura de Divisiones Inferiores, organizado por la Liga Deportiva de General Arenales, donde se

    registraron los siguientes resultados:

    INFANTIL DAMAS
    Belgrano 1-1 Arenales
    Social 15-0 Singlar

    OCTAVA DIVISION
    Belgrano 0-6 Arenales
    Singlar 0-1 Social
    Doce 0-2 Huracán
    Libre: Colonial

    SEXTA DIVISION
    Belgrano 1-2 Arenales
    Singlar 0-4 Social
    Doce 2-0 Huracán
    Libre: Colonial

    CUARTA DIVISION
    Belgrano 1-2 Arenales
    Singlar 0-3 Social
    Doce 0-3 Huracán
    Libre: Colonial

    Proxima Fecha: 3ra. del Torneo Apertura
    Huracan – Singlar
    Social – Belgrano
    Arenales Fc – Colonial
    Libre: Doce

