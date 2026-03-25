DIVISIONES INFERIORES – Resultados de la 2da. fecha

En la tarde del martes (feriado) se disputó la segunda fecha del Torneo Apertura de Divisiones Inferiores, organizado por la Liga Deportiva de General Arenales, donde se

registraron los siguientes resultados:

INFANTIL DAMAS

Belgrano 1-1 Arenales

Social 15-0 Singlar

OCTAVA DIVISION

Belgrano 0-6 Arenales

Singlar 0-1 Social

Doce 0-2 Huracán

Libre: Colonial

SEXTA DIVISION

Belgrano 1-2 Arenales

Singlar 0-4 Social

Doce 2-0 Huracán

Libre: Colonial

CUARTA DIVISION

Belgrano 1-2 Arenales

Singlar 0-3 Social

Doce 0-3 Huracán

Libre: Colonial

Proxima Fecha: 3ra. del Torneo Apertura

Huracan – Singlar

Social – Belgrano

Arenales Fc – Colonial

Libre: Doce