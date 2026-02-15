FUTBOL INFANTIL – El Semillero Verdinegro brilla en la Elite: Social dice presente en el Argentino Cup

La categoría 2015 del Club Social se encuentra participando de la 20ma edición del prestigioso torneo organizado por Argentino de Rojas, midiéndose ante potencias del fútbol nacional.

El representativo categoría 2015 de Social fue invitado a participar en el Argentino Cup, uno de los certámenes más tradicionales y competitivos del país, que este año celebra su vigésimo aniversario.

La relevancia de este torneo no es menor. El «Verdinegro» comparte competencia con estructuras profesionales de la talla de River Plate, Talleres de Córdoba, Independiente de Avellaneda, Vélez Sarsfield, Belgrano y Sarmiento de Junín. Para los chicos, más allá del resultado, se trata de una experiencia formativa inigualable: jugar donde miran los captadores y aprender de los mejores.

El camino en la fase de grupos

El equipo dirigido por Adrián Camille demostró desde el inicio que estaba a la altura del desafío. En el estreno, Social igualó 1 a 1 ante Banco Provincia de Pergamino, con un grito sagrado de Bautista Zarantonelli.

En el segundo encuentro, los chicos se hicieron fuertes ante el anfitrión. Fue un ajustado 1 a 0 sobre Argentino de Rojas, gracias a la definición de Amadeo Alonso.

Y en el cierre de la zona fue ante el poderoso River Plate. Si bien el resultado fue un contundente 10 a 0 a favor del «Millonario», la experiencia de enfrentar a una de las mejores canteras del mundo queda guardada como un tesoro en la memoria de cada jugador.

El sueño continúa: Cuartos de Final

Tras el gran desempeño inicial, el Verdinegro selló su clasificación a los Cuartos de Final de la Copa de Plata. El destino quiso que el próximo cruce sea nuevamente ante el local, Argentino de Rojas, en un duelo que promete ser apasionante.

La participacion en este certamen demuestra la trascendencia de Social en la ragion y confirma que el trabajo en las bases va por el camino correcto. Ganar es una circunstancia, pero competir de igual a igual con los grandes del país ya es un triunfo para el futbol infantil del verdinegro ascensionense.