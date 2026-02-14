Concluyó el torneo bochofilo del Centro de Jubilados

Anoche culminó con gran entusiasmo el Torneo de Bochas por Trío Mixto organizado por el Centro de Jubilados de Ascensión, que reunió a destacados jugadores locales y contó con una gran asistencia de público.

En la primera semifinal, el equipo integrado por Baroni, Peretti y Mercedes se impuso por un ajustado 12 a 11 ante Alemán, H. Petrilo y Chiquita.

En la segunda llave, Giménez, Cireli y Bautista vencieron 12 a 9 a Santos, J. Issa y Coronel.

La final fue vibrante y disputada punto a punto, pero finalmente Baroni, Peretti y Mercedes lograron quedarse con la victoria por 15 a 11 frente a Giménez, Cireli y Bautista, consagrándose campeones del certamen.

El torneo fue coordinado por Angel «Tano» Sauco. Desde la Comisión del Centro de Jubilados felicitaron a los campeones y expresaron su agradecimiento a todos los equipos participantes, así como al público que acompañó cada jornada, destacando el compromiso de la comunidad para mantener viva la pasión por las bochas en el distrito.