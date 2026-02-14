back to top
    Bochas

    Concluyó el torneo bochofilo del Centro de Jubilados

    Anoche culminó con gran entusiasmo el Torneo de Bochas por Trío Mixto organizado por el Centro de Jubilados de Ascensión, que reunió a destacados jugadores locales y contó con una gran asistencia de público.

    En la primera semifinal, el equipo integrado por Baroni, Peretti y Mercedes se impuso por un ajustado 12 a 11 ante Alemán, H. Petrilo y Chiquita.

    En la segunda llave, Giménez, Cireli y Bautista vencieron 12 a 9 a Santos, J. Issa y Coronel.

    La final fue vibrante y disputada punto a punto, pero finalmente Baroni, Peretti y Mercedes lograron quedarse con la victoria por 15 a 11 frente a Giménez, Cireli y Bautista, consagrándose campeones del certamen.

    El torneo fue coordinado por Angel «Tano» Sauco. Desde la Comisión del Centro de Jubilados felicitaron a los campeones y expresaron su agradecimiento a todos los equipos participantes, así como al público que acompañó cada jornada, destacando el compromiso de la comunidad para mantener viva la pasión por las bochas en el distrito.

