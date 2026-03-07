BOCHAS – Cena de Gala y reconocimiento a una leyenda

Anoche tuvo lugar la presentación del Campeonato Provincial de Bochas Individual de 2da. Categoría con la presencia de autoridades municipales y de la Federación de Bochas de la provincia de Buenos Aires.

La cena de gala tuvo lugar anoche en la sede de Singlar Club con las 16 delegaciones participantes en un clima de grata camaradería, previo al inicio de la competencia.

El presidente de la Asociación de Bochas de General Arenales, Guillermo «Willy» Martínez dió la bienvenida a todos, agradeciendo la colaboración de muchos amigos y valorando el apoyo del Gobierno Municipal.

Por su parte, la Intendente Erica Revilla resaltó la relevancia del evento que hace trascender al deporte arenalense. La mandataria estuvo acompañada por el Director de Deportes, Nelson Bello, y el concejal, Juan Pablo Olivieri, quienes entregaron recordatorios a todos los participantes.

El presidente de la Federación de Bochas, José Gianolli, resaltó el trabajo organizativo de la entidad bochofila local, agradeció el apoyo de las autoridades y adelantó importantes eventos para este año.

En el momento más significativo de la noche, se hizo entrega de un presente a familiares de Hugo José Bernardi, un legendario bochofilo ascensionense, dado que el torneo lleva su nombre como reconocimiento a su extensa trayectoria.

En un clima de sana camaradería, los bochofilos se prepararon para la disputa del torneo provincial durante la jornada de hoy con la ilusión de llegar a la gran definición prevista para mañana.