FUTBOL FEMENINO – Rosario Cohen, la capitana que guía a Sarmiento a lo más alto

El fútbol femenino de la región tiene un nombre que no para de sonar con fuerza: Rosario Cohen Di Prinzio. La talentosa futbolista ascensionense volvió a demostrar su jerarquía, siendo pieza fundamental en la nueva consagración de Sarmiento en el Torneo Femenino Nocturno, categoría Sub 13, organizado por la Liga Deportiva del Oeste.

En el partido definitorio disputado en el estadio de River Plate de Junín (La Loba), el equipo «Verdolaga» se impuso con autoridad ante Defensa Argentina por un contundente 3 a 1.

Rosario, quien portó con orgullo la cinta de capitana, no solo lideró el juego desde el mediocampo, sino que también se hizo presente en la red, anotando uno de los goles que sellaron el título. La cuenta goleadora para las campeonas se completó con las conquistas de Clara Villaplana y Helena Mattiazi, redondeando una actuación colectiva impecable.