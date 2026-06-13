Concejales de Fuerza Patria realizaron gestiones ante la Subsecretaría de Recursos Hídricos bonaerense

Concejales del bloque Fuerza Patria de General Arenales mantuvieron una reunión con el subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires, Néstor Álvarez, con el objetivo de abordar distintas problemáticas y necesidades vinculadas al distrito.

Del encuentro también participó el senador provincial Germán Lago, junto a quien analizaron temas relacionados con las distintas localidades del partido y posibles gestiones para atender demandas de los vecinos.

Según informaron desde el bloque, la reunión permitió acercar inquietudes y plantear prioridades vinculadas al desarrollo local, en el marco de una agenda de trabajo que busca fortalecer el vínculo con organismos provinciales.

“Estos encuentros nos permiten acercar inquietudes, plantear prioridades y continuar impulsando gestiones que contribuyan al desarrollo de General Arenales”, señalaron desde Fuerza Patria a través de sus redes sociales.

Los concejales destacaron además la importancia de complementar la labor legislativa con tareas de gestión ante distintas áreas del Estado provincial, con el propósito de canalizar proyectos y necesidades de las comunidades del distrito.

“Más allá de las sesiones, seguimos presentes, gestionando y trabajando para nuestros vecinos”, expresaron.

Si bien no trascendieron detalles específicos sobre los temas tratados, desde el espacio remarcaron la importancia de mantener canales de diálogo con funcionarios provinciales para avanzar en iniciativas vinculadas al desarrollo y la infraestructura de General Arenales.