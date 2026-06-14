POLITICA – El PRO de General Arenales convoca a los jóvenes del distrito para planificar proyectos a futuro

A través de su referente, Juan Manuel Cheddad, el espacio político busca conformar equipos de trabajo interdisciplinarios en todas las localidades.

«Buscamos personas con ganas de hacer, proponer y comprometerse», resaltó el dirigente.

El partido PRO de General Arenales lanzó una convocatoria abierta dirigida especialmente a los jóvenes del distrito, con el objetivo de sumarlos a sus equipos de trabajo.

La iniciativa, impulsada por el representante local Juan Manuel Cheddad, busca generar espacios de debate y planificación para abordar las principales problemáticas locales y delinear los pasos a seguir de cara al futuro.

Desde el espacio político manifestaron la necesidad de volver a involucrar a las nuevas generaciones en el armado comunitario.

Frente al prejuicio instalado de que la juventud se encuentra apática respecto a los asuntos públicos, desde el PRO local sostuvieron una postura opuesta:

«Los jóvenes tienen ganas de participar, de aportar ideas y de ser parte de los cambios. Lo que necesitan son espacios reales donde puedan ser escuchados y donde sus propuestas se transformen en proyectos concretos», indicó Cheddad.

Una convocatoria amplia e interdisciplinaria

El llamado está dirigido a un abanico diverso de perfiles que habitan el distrito: estudiantes, trabajadores, emprendedores, productores y profesionales, así como a cualquier ciudadano que desee aportar una mirada renovada para General Arenales y sus pueblos.

La intención es consolidar mesas de trabajo que piensen de manera integral el desarrollo de la región. Las áreas clave sobre las que se planifica proyectar incluyen: Salud y Educación . Producción y Vivienda . Obra Pública y Red Vial. Deporte, Cultura y Desarrollo de oportunidades

Juan Manuel Cheddad recalcó que el objetivo principal es alejarse de las estructuras tradicionales de militancia. «No buscamos militantes que repitan consignas. Buscamos personas con ganas de hacer, proponer y comprometerse», enfatizando que la política debe ser entendida como una herramienta de transformación real y no solo como un ámbito de discusión teórica.

La propuesta abarca de manera equitativa a todo el territorio, entendiendo que cada rincón del distrito posee sus propias particularidades.

En ese sentido, hizo hincapié en el potencial de cada localidad, asegurando que sus desafíos merecen ser abordados con una perspectiva moderna y de largo plazo.

Juan Manuel Cheddad adelantó que «este año vamos a recibir la visita de Jorge Macri a nuestro distrito, consolidando el armado con vistas a ser una opción en el 2027».

Bajo las consignas de gestión, cercanía y trabajo en equipo, el PRO de General Arenales abre una nueva etapa institucional e invita a la juventud a ser la protagonista de los próximos pasos del partido a nivel provincial y distrital. «El futuro no lo construye una sola persona. El futuro se construye entre todos», concluyó Cheddad.