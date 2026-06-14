OLIMPIADAS ESPECIALES- “Sin Etiquetas FC” debutó en el Torneo de Fútbol Inclusivo

El deporte como puente de integración volvió a ser el gran protagonista este fin de semana. El equipo de General Arenales, “Sin Etiquetas FC”, tuvo su esperado debut en el Torneo de Fútbol Inclusivo, correspondiente a las Olimpíadas Especiales Argentinas. La primera fecha del certamen se llevó a cabo este sábado en la ciudad de Chacabuco, bajo un clima adverso pero con una calidez humana que superó cualquier contingencia.

El selectivo local, que cuenta con la coordinación del Director de Deportes, Nelson Bello, y la dirección técnica de Thomas Mariani, demostró estar a la altura de las circunstancias, dejando en claro que el compromiso y la pasión son sus principales banderas.

El plantel que representa a General Arenales está conformado por: Arquero: Carlos “Corchito” San Andrés. Defensores: Agustín Dalio y Diego Muñoz. Mediocampistas: Juan Pablo Roldán, Facundo Pacheco, Nazareno Domínguez y Juan Gabriel Comastri. Delanteros: David Saporito, Gastón Martinz, Emanuel Muñoz y Leandro “Kaki” Narváez.

En lo estrictamente deportivo, el fixture le deparó dos partidos sumamente intensos a “Sin Etiquetas FC”. A pesar del frío y la llovizna que castigaron la jornada, el equipo arenalense fue el claro dominador en ambos duelos, adueñándose de la pelota y generando una enorme cantidad de opciones de peligro en el arco rival.

Los resultados finales no reflejaron del todo la superioridad en el juego, pero marcan el inicio de un camino competitivo. En el primer partido fue una derrota ajustada por 2 a 1 ante el selectivo de Ameghino y posteriormente obtuvieron un empate 2 a 2 frente al representativo de Rojas.

Más allá de no haber sumado de a tres, el conjunto de Arenales demostró que mantiene intacto el protagonismo de siempre, plantándose con autoridad ante rivales de fuste.

Más allá de los resultados, el verdadero triunfo de “Sin Etiquetas FC” radica en el espacio conquistado. La experiencia resultó sumamente positiva, propiciando la interacción, el compañerismo y los lazos afectivos de los jóvenes futbolistas con sus pares de toda la región. Una integración real que se transforma en un verdadero ejemplo de vida para toda la comunidad.