Bomberos de la región participaron de una jornada de capacitación y reunión zonal en General Arenales

Integrantes de los distintos cuarteles que conforman la Escuela Zonal N.° 10 participaron de una importante jornada de capacitación y trabajo institucional desarrollada en la ciudad de General Arenales, con el objetivo de continuar fortaleciendo la formación y preparación de los cuerpos activos.

La actividad contó con la participación de personal de Bomberos Voluntarios de Ascensión, General Arenales y demás cuarteles de la zona que integran la escuela regional.

Durante el encuentro se llevaron adelante capacitaciones específicas en Rescate Vehicular y Trauma, dos áreas fundamentales para la atención de emergencias. La instrucción en Rescate Vehicular estuvo a cargo del Ayudante Principal Marcelo Torres, integrante de Bomberos Voluntarios de Ascensión, mientras que la capacitación sobre Trauma fue dictada por Rodrigo Soria, bombero de la ciudad de Colón.

Además de las instancias de formación, se desarrolló la reunión del Consejo Zonal, de la que participaron los jefes de los distintos cuarteles pertenecientes a la Escuela Zonal N.° 10. Durante la misma se abordaron temas institucionales, operativos y organizativos orientados al fortalecimiento del sistema bomberil regional.

Desde Bomberos Voluntarios de Ascensión destacaron la importancia de estos espacios de capacitación permanente, que permiten intercambiar experiencias, actualizar conocimientos y mejorar la preparación de los servidores públicos ante situaciones de emergencia.

Asimismo, agradecieron a los instructores y participantes por su compromiso con la formación continua y expresaron un reconocimiento especial a Bomberos Voluntarios de General Arenales por la organización del encuentro, la hospitalidad brindada y la predisposición para el desarrollo de la jornada.

“Capacitarse es prepararse para servir mejor”, señalaron desde la institución, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo la capacitación como una herramienta fundamental para brindar un servicio cada vez más eficiente a la comunidad.