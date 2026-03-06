DEPORTE MOTOR – Comienza el Karting del Centro con destacados protagonistas de Ascensión

El circuito “Jorge Lizárraga” será el escenario del Gran Premio Apertura este 7 y 8 de marzo. Los pilotos de Ascensión, Ignacio López, Augusto Hassoun y Emanuel Girón, llegan como grandes promesas para el debut, integrando el equipo De La Fuente Motors.

Este fin de semana, el rugir de los motores volverá a ser el protagonista absoluto en la ciudad de Bragado. El emblemático kartódromo “Jorge Lizárraga” recibirá la primera fecha del Karting del Centro (KDC), considerada actualmente como la categoría máxima del karting sobre tierra en Argentina. Con un parque automotor imponente y un nivel de competitividad que no deja de crecer, la temporada 2026 promete ser histórica.

La localidad de Ascensión contará con una delegación de pilotos que llegan con objetivos claros y un presente inmejorable con chasis MCK Oficial y la atención de Damian de la Fuente, preparador de Junin.

Ignacio López: El joven piloto viene de un 2025 consagratorio. Tras alzarse con el título en el certamen del sur cordobés y acumular victorias en diversas divisionales, Nachito López inicia el año como uno de los rivales a vencer, buscando trasladar su racha ganadora al exigente trazado bragadense.

Augusto Hassoun: Apostando a la consolidación definitiva, el talentoso piloto local redobla la apuesta para este año. Competirá de forma simultánea en las categorías 150 cc Juveniles y KMX Junior, demostrando una proyección que lo posiciona como uno de los grandes animadores del fin de semana.

Emanuel Girón: Marcando un esperado regreso a las pistas, el multiple campeón en distintas divisionales, se suma a la acción por partida doble. Estará presente en las divisionales 150 cc Master y 150 cc Juvenil, aportando experiencia y ritmo a la competencia.

Una categoría en expansión

El KDC ha logrado consolidarse como la referencia federal del karting de tierra, atrayendo a pilotos de todos los puntos del país. La organización espera una convocatoria masiva de público y máquinas, garantizando un espectáculo de primer nivel técnico y deportivo.

La actividad comenzará oficialmente este sábado 7 de marzo con las tandas de entrenamiento y clasificaciones, mientras que el domingo 8 será el turno de las series y las finales que definirán a los primeros ganadores del año.

Bragado vuelve a confirmar su lugar en el mapa del automovilismo regional con una organización que promete una verdadera «fiesta tuerca» para toda la familia.