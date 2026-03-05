EVENTO DEPORTIVO – Notable exito en la doble jornada de Cicloturismo en General Arenales

Con una gran convocatoria y un distendido clima de encuentro y compañerismo, se llevó adelante la primera edición del Cicloturismo en General Arenales, una propuesta organizada por Claudio Covachina y Claudia Giles, con el auspicio del Gobierno Municipal de General Arenales.

La iniciativa invitó a ciclistas a disfrutar de recorridos pensados para todas las edades, combinando actividad física, paisajes rurales y un entorno ideal para compartir en familia o con amigos. Con esta primera edición, el distrito suma una nueva alternativa deportiva a su calendario anual, apostando al crecimiento de propuestas al aire libre que integren deporte, comunidad y naturaleza.

La actividad se desarrolló durante dos jornadas. El primer día se realizó un recorrido nocturno de aproximadamente 20 kilómetros, acompañando a los ciclistas que comenzaban a llegar a la ciudad. La segunda jornada inició con un desayuno para los participantes en el Polideportivo Municipal “La Salada”, mientras continuaban arribando ciclistas provenientes de distintos puntos de la zona y del país.

Posteriormente, se llevó adelante el recorrido principal, de más de 40 kilómetros, que contó con un número cercano a los 400 ciclistas. La largada se realizó desde el Polideportivo La Salada y el trayecto atravesó diferentes puntos del distrito, incluyendo la zona de médanos en General Arenales, la Estación La Pinta, Arribeños y la Estación Arenales, entre otros sectores. La jornada culminó con la entrega de distinciones y reconocimientos a participantes y organizadores.

Es importante destacar el compromiso y el trabajo de Claudio Covachina y Claudia Giles, quienes llevaron adelante la organización con dedicación y una planificación que se vio reflejada en la excelente respuesta de los participantes. Este tipo de iniciativas no solo promueven hábitos saludables, sino que también otorgan visibilidad al distrito como sede de eventos deportivos y recreativos.

La llegada de visitantes genera además un impacto positivo en la economía local, con movimiento en comercios, hoteles y distintos servicios, fortaleciendo el desarrollo turístico de General Arenales.

El evento contó con el auspicio del Gobierno Municipal de General Arenales. La Intendente Erica Revilla destacó la iniciativa de los organizadores, valorando su compromiso, el trabajo realizado y la excelente organización que permitió concretar con éxito esta primera edición.